柯建銘向韓國瑜喊話「拋出1前提」　願意為不敬之言鄭重道歉

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

立法院近日因國會改革法案爆發激烈衝突，民進黨立院黨團總召柯建銘19日表示，立法院長韓國瑜禮拜二（21日）如果講出「休息協商」，他就願意為之前對韓國瑜的不敬之言鄭重道歉。

柯建銘表示，古往今來，歷史際遇能說一句話影響一個國家，絕對可遇不可求，是上帝的恩典？還是歷史的偶然？他說，韓國瑜是他「唯二的30年前老同事」，恕他懇切直言，「你現在應該天人交戰？還是我心已定！是要弄權一時，淒涼萬古，成歷史罪人。還是要站在對的一方，做個光榮院長？」

柯建銘說，國會變成中共人大化、香港化，難道不會擔心未來台灣香港化嗎？ 這勢必是國家危機，國安問題，且勢必造成外資逃跑，股市下跌，房地產崩跌，國內資金大量外移，香港殷鑑不遠，台積電再也不是護國神山，引發全球動盪。

柯建銘表示，未來立法院，包含周二院會，在韓國瑜院長一念之間，不是怕表決輸，也不是說仗勢要釋憲，我們要求依職權行使法和程序正義，這很簡單，要協商有討論、有結論才表決，這麼簡單。

柯建銘說，517當晚，在立法院外青島東路聚集上千名年輕人，喊徹雲霄，沒有討論沒有「民主」，關鍵在此而已，「沒有實質討論，沒有程序正義，立法院就關門了，台灣民主就死亡了」。

柯建銘指出，國會五法修正以來，在立法院沒有一位院長敢不依職權行使法第68條、70條之1處理，過去30年來也不曾發生沒有協商、沒有討論就直接表決。他說，這法案一路走來很清楚，在委員會拒審民進黨法案，藍白法案一天強出委員會，沒有逐條討論、朝野協商，一個月到就要表決，這是最痛心的地方。

柯建銘表示，民進黨立委鍾佳濱排了5次民進黨版本，卻被強行散會，沒收委員會，這樣嚴重的問題，假設成為未來立法院例行模式，立法院就關門了，所有法案未討論就送出委員會，並在院會強行表決，沒有經過討論，沒有人知道法案內容是什麼，這是何等重大事項，所以他會講說，這樣造成沒收民主、民主死亡，國會變成中共人大化、香港化，難道不會擔心未來台灣香港化嗎？ 這是我們最在意事項。

柯建銘強調，現在給韓國瑜最大最後的呼籲，他的一念之間、一個行為能夠救台灣，還是要摧毀台灣，他要成為公平的院長，還是要成為歷史罪人，總要選擇，選擇挽救民主就應該議事中立，議事中立的話，沒有依職權行使法和程序正義，何來行使中立？

柯建銘表示，民進黨在立法院說要反守為攻，就是說可以輸了表決，但要贏得論述、贏得民心，但今天論述、講話空間完全沒有，這是民主悲哀，韓國瑜立場清楚，就是一句話一秒鐘救台灣，就是說，只要講一句話「休息協商」，後面再講說，沒有協商部分展開朝野協商，依照程序走，一秒鐘救台灣，所以期待拜託，韓國瑜院長就在一念之間。

柯建銘說，請韓國瑜懸崖勒馬，假設可以這樣做，他對於周五在院會，對他所有不禮貌的攻擊、嚴厲指控，鄭重道歉，我們共同挽救台灣。