獨／立院抗議「輪椅女孩激動站起來」遭瘋傳攻擊！　當事人回應了

▲吳亭臻517坐輪椅赴立院遭酸民攻擊，她首度回應「人身攻擊、性羞辱真的沒有必要」。（圖／吳亭臻提供）

記者邱晟軒／綜合報導

立法院17日場內立委爆發肢體衝突，場外也聚集大批民眾，抗議要求「公開條文，拒絕黑箱」。其中，一名坐在輪椅上的女子，在抗議現場情緒激動一度站起來，揮手高呼口號，畫面遭網友截圖瘋傳調侃。對此，「輪椅女孩」當事人吳亭臻回應《ETtoday新聞雲》，「大家在政治立場上可以不同，但人身攻擊、性羞辱沒有必要」。

針對坐輪椅到立法院外抗議遭酸民攻擊一事。吳亭臻今（19）日向《ETtoday新聞雲》表示，她一個月前在花蓮發生嚴重車禍，導致右腿粉碎性骨折，需接受點滴治療，且幾乎面臨安裝人工指甲的危險。

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吳亭臻指出，這場車禍造成她左眼上方縫了多針，當時情況非常危急，差點無法急救回來，並且昏迷了很長一段時間。她在事故後連續轉院三次，最終在花蓮慈濟醫院治療，當時瘦到僅有30多公斤。

▲吳亭臻透露一個多月前在花蓮發生嚴重車禍，造成右腿粉碎性骨折。（圖／吳亭臻提供）

「坐輪椅不代表完全站不起來！」針對網路上的質疑為何坐輪椅卻能起身，吳亭臻解釋，儘管她的右腳仍裝著石膏無法著地，但左腳仍有力氣，在抗議現場情緒激動時，背後也有朋友支撐她，因此能夠短暫起身。她質疑，許多網路酸民刻意在照片上忽略、切掉她打石膏的右腿，帶風向。

對於網路上的調侃和質疑聲浪，吳亭臻坦言：「大家在政治立場上可以不同，但人身攻擊和性羞辱真的沒有必要。」

另外，吳亭臻描述517的情況，表示當天下午看到立法院內的混亂情況後，立即從淡水趕到立法院外，因為她認為這是身為一位社會運動者應該履行的責任。她呼籲大眾能夠理解她當天的行為和動機，並希望社會能夠更加尊重和包容每一位參與公共議題的聲音。

▼吳亭臻需要朋友背後用手支撐，才能夠短時間起身。（圖／吳亭臻提供）