黃珊珊嘆外媒問立院「在亂啥」　改革是為完成柯文哲跟小草心願

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／翻攝自民眾黨直播）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨今（19日）在民進黨中央黨部前舉辦「519草根決心行動」，號召支持者一起上街喚醒賴清德競選時的承諾，而支持者也人手一顆芭樂，要向「芭樂票」說不。民眾黨立委黃珊珊上台致詞時表示，很多國外媒體問立法院在亂什麼？「我們只是要爭取公平正義，讓民進黨說過的話不要忘記，不要只會開芭樂票的政黨」，民眾黨八席立委會肩並肩，在改革路上完成柯文哲、支持者的心願。

黃珊珊回憶，民眾黨團三天三夜幫人民守護台灣，國會改革是民進黨在2012就提出的相關法案，內容甚至都一樣，請兌現承諾，因為八年過去了，國會改革相關法律有看到相關內容嗎？都沒有！吹哨者保護法有沒有？妨害司法公正罪有沒有？棄保潛逃罪訂了嗎？這些法律都是民進黨答應的而已，「我們的要求一點都不過分，付之闕如都是零！」

黃珊珊強調，民進黨不做的民眾黨來做，已經提出相關的司法改革法案，人民的要求很簡單，只是要求政府兌現承諾而已，準總統賴清德明天就要上任，今天在民進黨部前，這麼多民眾聚集要求你說話算話，人民對司法的滿意度不到三成，不滿意度高達七成，八年來，民進黨對人民承諾完全跳票，騙完人還要說人毀憲亂政，但國會改革都是民進黨的承諾啊！

黃珊珊感嘆，很多國外媒體都在問立法院是在亂什麼？他們不知道，我們只是要爭取公平正義，讓民進黨說過的話不要忘記，不要只會開芭樂票的政黨，民眾黨八席立委會肩並肩，在改革路上完成柯文哲、支持者的心願，就算倒下來也不會退縮，讓改革成真，把國家還給人民，推動改革，人民作主。