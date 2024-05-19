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大陸 大陸焦點 特派現場

免考試？傳北大找山東網紅入校深造　校方澄清「破格」假消息

記者任以芳／綜合報導

大陸最高學府北京大學近期傳出「破格」招生網紅入校深造。網路消息散播迅速，北大不堪其擾，立刻公布核查消息，從來沒有聯繫過網紅郭有才，「破格錄取網紅」是徹頭徹尾的假消息。

綜合陸媒報導，山東菏澤一個叫「郭有才」的歌唱主播在網路上走紅，白天在車站唱歌，晚上擺攤賣燒烤。今年5月，他憑借懷舊記憶、經典歌曲、勵志故事走紅，翻唱的歌曲《諾言》更是火遍大陸全網，一夜之間爆紅。

結果，人紅是非多。網路近期傳出關於網紅郭有才被最高學府北大相中，有關「北大招生辦聯繫郭有才」的消息突然在網路上流竄，消息還指名招生老師「於一凡」主動聯繫網紅郭有才，破格延攬入校深造。

消息一出，許多網友真的深信，開始出現「著名大學急功近利」「北大也想蹭一把網紅的流量」「只要當上網紅，就可以進入一等一學府北大」「北大增設網紅專業？」等質疑負面的聲音。

陸媒《澎湃新聞》報導指出，北大黨委宣傳部18日立刻回覆，「北大已進行核查，於一凡不是該校教職工，也不是招生老師，北大沒有聯繫過郭有才。北大招生老師『破格錄取網紅郭有才』是假消息。」

▲▼ 北大闢謠「破格」錄取網紅郭有才是假消息 。（圖／翻攝 郭有才抖音）

▲ 北大闢謠「破格」錄取網紅郭有才入校深造是假消息 。（圖／翻攝 郭有才抖音）

至於誰是郭有才？原名郭壯的網紅郭有才，1999年出生於山東菏澤，是大陸短影音創作者。近期在山東菏澤南站翻唱《諾言》而走紅。

截至今天19日郭有才的抖音社交平台粉絲數超過千萬，他翻唱的歌曲《諾言》也帶火了菏澤，他經常直播的地點菏澤南站也成了當地最熱門的打卡地之一。菏澤市文化和旅遊局官方帳號17日發佈的最新影片，郭有才已被聘為菏澤市文化旅遊推薦官。

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