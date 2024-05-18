網紅住飯店慶母親節！2歲兒離奇跌入泳池溺水　掙扎1周不治身亡

▲大馬網紅Jasmine和Kvin的2歲兒子經搶救後不治身亡。（圖／翻攝自Instagram）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞網紅夫妻Jasmine和Kvin的2歲兒子蔥澤（Enzo）疑因在酒店泳池溺水，昏迷送院一周後，於17日下午在醫院被宣布死亡。這對悲痛的父母隨後在Instagram上發布消息，證實兒子已成為「快樂小天使」。

綜合當地媒體報導，Jasmine指出，他們一家三口上周於11日入住飯店歡慶母親節。隔天，小蔥澤一如既往地在床上依偎在夫妻倆身旁睡覺，於是夫妻2人也在床上瞇了一會，不料醒來後卻發現兒子早已不在身邊。

▲Jasmine在Instagram還原事發經過。（圖／翻攝自Instagram）

在尋找兒子的過程中，Jasmine發現室內泳池原本上鎖的門居然被打開了，於是她立刻上前查看，不料卻發現兒子竟倒在了泳池內。Jasmine與Kvin立即​​為兒子進行心肺復甦術（CPR），無奈兒子卻一直沒有反應。

情急之下，Kvin立即跑到房外求救，可惜四周卻一直無人回應，最後他們只好匆忙地抱著兒子到飯店大廳請求飯店員工幫忙，並召來救護車急救。報導稱，小蔥澤被送往醫院搶救半小時後，雖然心跳恢復，但卻一直處於昏迷狀態，命懸一線。

Jasmine表示，兒子非常努力地堅持，但最後小蔥澤還是於17日下午，在有氧氣供足的情況下停止了心跳。Jasmine在貼文中提到，這場意外是任何人都不希望發生的，因此她希望外界不要相信或亂傳謠言，因為保護好小蔥澤和家人如今對夫婦2人來說是最大的安慰。