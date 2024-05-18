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工作8年太累了！柬正妹「向神明許願」竟真中1063萬　她秒辭職回家

▲▼在泰國工作的柬埔寨女子（左）與另一半（右）在跳蚤市場買彩票後，竟幸運贏得大獎。（圖／翻攝自Khasod）

▲在泰國工作的柬埔寨女子（左）與另一半（右）在跳蚤市場買彩票後，竟幸運贏得大獎。（圖／翻攝自Khasod）

記者葉睿涵／編譯

柬埔寨一名在泰國農場摘玉米的23歲女子，在向神明祈禱獲得財富後，竟幸運贏得獎金高達1200萬泰銖（約新台幣1063萬元）的大獎，讓這名在海外辛勤工作的女子決定立即辭職，返回柬埔寨開店，實現自己的夢想。

綜合泰媒報導，在泰國工作了8年的納塔（Nat）回憶，她在開獎前4天和另一半到當地的跳蚤市場逛街時，意外看到一個彩票攤，於是納塔便上前以自己心儀的數字90，買了2張彩券，隨後她便前往當地非常靈驗的普旺神社祈福。

當時，納塔許諾，如果她贏得頭獎，就會在還願時請一支電子樂隊到神社來表演，不料納塔居然在開獎前一晚，夢見一位神明爺爺來到她家，踮起腳看她睡覺，然後微笑離開。

納塔表示，她隔天起床時並未多想，也沒有特別在意這個夢，直到開獎當天，她對照號碼發現自己居然中了獎，才想起自己與神明爺爺的約定，高興地立刻去兌獎。

一夜致富的納塔透露，她決定在得到獎金後，遵守諾言為神明爺爺舉辦活動，作為答謝，並在儀式結束後離開泰國，回到柬埔寨的家鄉開一家店。納塔的僱主表示，納塔與她的另一半都非常勤奮，雇主也對2人中獎感到非常高興，還親自帶她們去兌現獎金。

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