馬來西亞狂徒持刀闖警局「奪槍」開火　2警殉職1重傷

▲馬來西亞一間警察局17日凌晨遭蒙面男子攻擊，造成2名員警殉職、1名員警重傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞柔佛州17日凌晨一名34歲蒙面嫌犯持刀闖入警局攻擊，搶走警槍之後，持刀攻擊員警、朝警察開槍，造成2名員警殉職、1名警察重傷，嫌犯事後遭擊斃。消息一出震撼馬來西亞警界，內政部長下令全力追查，至今已有7人落網，而2名殉職員警皆為普通警員，才剛加入警隊2年。

星洲網、海峽時報等報導，事發於當地凌晨2時30分左右，一對20多歲的男女學生來到烏魯地南警察局宣稱要諮詢2年前的性侵案件，緊接著出現蒙面男子持刀攻擊，在警察局入口附近持刀砍一名員警之後，奪走員警配槍，另一人發現情況不對立刻與嫌犯交火，期間另外2名剛結束巡邏任務的員警剛好返回警局，隨即加入戰局。

在交火過程中，嫌犯被警方擊斃，警方則是2人殉職、1人重傷，當時在警局櫃台值勤的員警頸部、頭部被砍傷斃命，一名中彈的員警死亡，另一名中彈員警重傷送醫搶救。

消息傳出後震撼馬來西亞警界，警方認定這是預謀犯案，內政部長賽夫丁下令警方全力追查，調查此案是否有幕後黑手。

警方調查發現，34歲嫌犯拉丁隆尤拉無犯罪前科，他的包包內有可當作盾牌使用的物品，相關人員搜查住處後，發現此案與極端武裝組織「伊斯蘭祈禱團」（JI）有關，嫌犯父親是JI組織的成員。當局逮捕嫌犯5名家人及2名學生做進一步調查，並鎖定追蹤約20名與JI組織組織有關的人員。

目前嫌犯的犯案動機仍需進一步釐清，當局推測可能是想從警局偷武器，並調查嫌犯是否精神失常。