馬國狂徒「搶衝鋒槍」進警局開戰！2警殉職　1人頭部被子彈打穿

▲馬國狂徒襲警搶衝鋒槍，接著在警局內與員警展開槍戰。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

馬來西亞烏魯地南17日發生殺警案，34歲狂徒拉丁隆尤拉衝進派出所搶槍，並且持刀、持槍攻擊3名員警，導致2人死亡、1人重傷。事後經過調查，其中一名死亡的員警是負責櫃台業務，另一人則是負責「徘徊者」工作。

根據外媒報導，拉丁隆尤拉17日凌晨2點多使用物品蒙面，在烏魯地南警局持刀攻擊員警，並且搶走2名員警的配槍，分別是Walther P99手槍、HK MP5衝鋒槍，接著與警局內的員警展開駁火。

在交戰的過程中，拉丁隆尤拉開槍擊中2名員警，自己也被所內員警當場擊斃。救護人員獲報後到場救援，不過有2名員警傷勢嚴重，最重不治身亡，還有一名腹部、手臂中彈的員警，目前還在搶救當中。

▲2名員警遇襲後身亡，還有一警重傷搶救當中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



根據《中國報》報導，事後經過調查，頸部、頭部遭砍而殉職的員警，是巫裔（馬來人）員警阿末阿扎法米，平時的工作是櫃台服務。

至於另一名頭部被子彈貫穿、傷重殉職的員警是巫裔（馬來人）員警莫哈末沙菲益，平時主要任務是處理「徘徊者」（Prowler）的工作。

此外，由於事件發生時，有2名22歲、21歲的學生人在警局，聲稱要詢問2年前發生的案件，警方目前已將人扣留，鑑定是否跟案件有關係。