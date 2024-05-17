越南又爆集體食物中毒！近100人上吐下瀉　1人命危裝呼吸器

▲這是同奈省近期發生的第2起大規模食物中毒事件。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

越南同奈省15日傳出集體食物中毒事件，德昌越南責任有限公司（De Chang）約400名員工吃了雞肉麵之後，有接近100人出現胃痛、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，緊急送醫，其中一人命危，正使用呼吸器接受治療。

越南快訊、Vietnam.vn等報導，德昌公司的工人15日用餐餐點為天鴻福生產貿易服務責任有限公司（Thien Hong Phuc）提供的雞肉麵，原本總計有1200人要用餐，但400人吃完約15分鐘至30分鐘之後，就近100人出現身體不適的情況，公司主管立刻指示其餘800人停止食用。

近100名不適者被緊急送往附近Trang Bom區的醫療中心，許多人必須共用床位，或是使用放在走廊上的擔架及折疊床。醫療中心主任Nguyen Duc Phuoc表示，這些患者都是吃了雞肉麵之後開始嘔吐、胃痛，已進行抽樣檢測釐清原因。

當地官員透露，有一名工人情況危急住院中，正在使用呼吸器接受治療，其他人情況穩定，許多人拿到醫院開的藥之後就出院。

這是同奈省近期發生的第2起大規模食物中毒事件。就在5月初，同奈省隆慶市有500多人吃了冰姑麵包店（Co Bang）所販售越南麵包後出現腹瀉、嘔吐等症狀，在11例重症患者中有9人是兒童，最嚴重的2名兒童患者需要使用呼吸機和血液透析。事後檢體驗出沙門氏菌和大腸桿菌，2名重症孩童目前仍在醫院接受治療，店家至今為病患支付的住院費用接近6億越南盾（新台幣約76萬元）。