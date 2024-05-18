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輸液缺貨衝擊開刀住院！衛福部已談「專案製造」將評估調整健保價格

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲藥師公會示警生理食鹽水等輸液出現缺貨，圖為資料照。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內輸液大廠永豐化學因產品檢驗涉實驗數據造假，判定違反PIC/S GMP遭勒令關廠，但也造成國內缺藥危機，藥師公會今（18）日示警，生理食鹽水、葡萄糖等部分輸液不足，恐衝擊民眾開刀、住院，並直指應檢討國內藥價制度。衛福部長薛瑞元今日表示，食藥署已經洽談專案製造、輸入，也確實生理食鹽水的健保核價很低，健保署會評估健保價格調整事宜。

藥師公會理事長黃金舜受訪表示，永豐化學工業股份有限公司檢驗數據造假，經稽查認定違反PIC/S GMP，遭食藥署勒令關廠。然而其生產之部分藥物占國內市場高達七成，主要產品包含生理食鹽水、葡萄糖液、消毒液，而且都是特殊規格超過1000cc以上的大包裝，用於開刀、ICU、急重症病房，影響住院、急診，恐怕使開刀房停擺。

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除了眼下的問題要解決，藥師公會認為，更應全面檢討我國健保核定藥價制度下導致的系統性問題。藥師公會指出，鑒於我國年年增長的健保預算，我國自2013 年起實施藥品費用支出目標制(Drug Expenditure Target, DET)，然而年年「砍藥價」的結果，導致部分藥品核價過低，部分藥廠即使持有藥證也不願生產，部分藥廠偷工減料也時常發生，進而導致寡占甚至獨占市場之情形，若該藥廠供貨不及就會發生缺藥或斷藥危機。

薛瑞元受訪表示，生理食鹽水等輸液的用量大，加上永豐公司的市占率高，造成部分短缺問題，食藥署已經和其它廠商洽談專案製造、專案輸入。「當然，得專案製造可能是因為生理食鹽水的健保價核價很低，這部分還要找健保署一起處理，在專案製造期間健保價能否做調整。」

至於寡占的問題，薛瑞元分析，當藥品專利過期後，會有很多藥廠投入製造，後來因為市場競爭因素，會逐漸有廠商因為利潤不高退出。他解釋，對於業者來說，價格戰是發展市占率的主要策略，對各醫院裡面進價就會要有足夠競爭力而銷價，利潤會越來越低， 除了成本可以控制很好的廠商，其他會逐漸失去優勢，導致個別藥品形成寡占是必然的現象。

薛瑞元直言，要用政策抑制寡占相當困難，但政府要注意兩個問題，第一是寡占時應避免聯合壟斷問題，第二則是因應缺貨時，生理食鹽水等經常使用藥品應列入高關注藥品，要求足夠的庫存，食藥署未來應該整理相關清單，特別是急救責任醫院一定要有所儲備。

至於DET修正，薛瑞元說，對於必要藥品品項都會特別關注，不要削價得太嚴重，以前已經將得很低，則也會進行檢討。

健保署在今年4月已經和國內外藥廠、藥界召開藥品政策改革會議討論，會中討論國產藥品給予優惠價格，獲得國內製造業和立委辦公室支持，但由於部分條文還需要修正，預計最快年中公布新辦法。

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