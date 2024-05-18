輸液缺貨！中小型醫院喊苦「怕最早被斷貨」　台大北榮用庫存撐著

▲輸液大廠永豐化學因為違反PIC/S GMP遭勒令關廠，影響到各醫院的輸液庫存，供應情況受到關注，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

輸液大廠永豐化學因為違反PIC/S GMP遭勒令關廠，藥師公會示警，包含生理食鹽水、葡萄糖液、消毒液等藥品會因此出現缺藥，恐怕使開刀房停擺，住院、洗腎病人都受到影響。台大醫院、台北榮總、林口長庚等大型醫院皆表示院內尚有庫存，相關手術治療都不受影響，也會進行相關調度；不過地區醫院卻喊苦，擔心中小型醫院可能最早被斷貨，屆時恐怕手術都沒辦法做。

輸液缺貨問題，台北榮總院長陳威明受訪時表示，北榮目前沒有被影響，還有安全存量到2周以上，且相關手術排程也都照舊。他強調，目前醫院相關治療處置都不受影響，甚至他醫院內部也沒有宣布這件事情，只有幾個管理階層知道，不要引起醫療同仁恐慌，「馬照跑舞照跳」照樣服務病人，用平常的方式去處裡，也沒有任何限制。陳威明重申，目前都很安全，「國家醫院怎麼可以不安全」，他自己是審慎樂觀，覺得問題會處理好。

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林口長庚醫院院長陳建宗指出，目前沒有收到院內特別警訊說安全庫存不足，也沒有影響到手術排程，一切都屬正常。至於相關輸液的使用，他則說，醫院平常就是節約使用，就像「水庫八分滿，也是要節約用水」。

台大醫院藥劑部主任黃織芬表示，輸液廠商在台灣有好幾家，現在有一家不足，確實就會重新分配，供貨比較吃緊，台大目前還有庫存可以使用，也正在積極聯繫調度當中，這樣的消息出來反而讓大家亂成一團。

▲輸液缺貨恐怕影響開刀、住院、洗腎病人，圖為住院示意圖。（圖／CFP）

談到台大醫院的庫存情況，黃織芬表示，臨床使用速度不一定，所以無法評估，但是會去調度，盡可能的撐，去找到應該有的貨源再去挪用，把大小包裝的輸液用在適用的臨床情境。

黃織芬認為，現在最重要的事情是永豐何時可以恢復生產，因為不知道何時穩定供貨，醫院端會很緊張，只要有答案，臨床端就可以因應，大家也才會安定。

相對於大醫院，地區醫院則認為情況已經很嚴重。社區醫院協會理事長朱益宏受訪時強調，過去僅有遭遇缺某款藥物，但都有替代藥品，這次是第一次遇到輸液出現缺藥問題，而且該廠商規格特殊，包含軟袋形式非塑膠瓶、大容量等，其它家沒有類似的產品。

朱益宏指出，近期北中南地區醫院都有反映輸液缺藥情況，他自家醫院兩三周前被告知永豐可能因為查廠暫停供貨，目前不僅生理食鹽水，還有無菌沖洗液都缺，包含腹腔鏡手術、一般手術都會用到，目前只剩下一周的用量，但情況在本周沒有獲得解決，恐怕後續就沒辦法動手術了。

朱益宏指出，雖然醫院內目前相關治療沒有延後排程，以病人情況為優先，但院內藥局接獲訊息指廠商手頭上製造完的，可能會先提供大型醫院，地區醫院只能盡量調貨，無法保證供應，所以雖說這次影響範圍是全台，但中小型醫院可能最早被斷貨。

目前協會已經向食藥署反映，並且到「西藥供應資訊平台」進行通報，雖然食藥署允諾將媒合廠商，但實際情況還要再追蹤。