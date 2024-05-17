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衛福部花蓮震災專案「共募逾16億」！已支出超過9億　使用明細公布

▲▼0403花蓮強震受損最為嚴重的天王星大樓拆除作業一再延後，圖為天王星大樓空拍鳥瞰圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲賑災基金會統計，共募得超過16億善款，目前款項已支出9億多元。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

花蓮0403震災募款專案自4月4日啟動，為期一個月至5月3日截止，湧入多筆愛心。賑災基金會統計，最終共募得16億4412萬3220元，捐款筆數19萬961筆。目前已支出款項為9億1353萬7000元，預撥金額因賑災需求孔急，由各執行單位先行估算後予以核撥，日後再依各單位賑助名冊、項目、金額查核計算，多退少補。

賑災基金會公布，0403震災募款專案自4月4日啟動至5月3日截止，共計募得16億4412萬3220元，捐款筆數190961筆；其中，臺灣土地銀行以臨櫃、線上或實體轉帳、外匯捐款金額等，共14億2210萬3999元，筆數為3萬7875筆；透過Wabay挖貝集資平台線上信用卡捐款金額總計5996萬1581元，筆數為1萬9610筆；LINE Pay捐款總金額為1億2239萬8500元，筆數為10萬8562筆。透過7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK四家超商門市捐款金額共3965萬9140元，筆數為2萬4914筆。

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賑災基金會表示，目前已支出款項共9億1353萬7000元，撥款原則為收到各縣市政府及執行單位申請款項公文，原則上翌日進行撥款。其中預撥金額因賑災需求孔急，由各執行單位先行估算後予以核撥，日後再依各單位賑助名冊、項目、金額查核計算，多退少補。

賑災基金會提到，目前19萬筆捐款已陸續編號整理，捐款人收據預計將於10月3日前陸續完成寄發。現依公益勸募條例第6條、第18條、第20條規定，辦理第一次公開徵信，公告捐贈人捐贈資料、勸募活動所得與收支報告公告，以符責信後續將於每2週辦理1次公開徵信，共計4次。

▲▼賑災基金會公布目前捐款使用情形。（圖／賑災基金會提供）

▲賑災基金會公布目前捐款使用情形。（圖／賑災基金會提供）

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