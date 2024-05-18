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「開刀房恐停擺！」藥師公會示警：生理食鹽水等輸液大缺貨

▲▼吊點滴,住院,打點滴,病床,手術。（圖／記者李佳蓉攝）

▲藥師公會示警生理食鹽水等輸液出現缺貨，圖為資料照。（圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內驚傳缺藥危機！藥師公會今（18）日示警，接獲多家大型醫院反映，用於各類手術、透析及民眾住院皆必須的生理食鹽水、葡萄糖等部分輸液出現缺藥，恐怕使開刀房停擺，住院、洗腎病人都受到影響！進一步瞭解是因為永豐化學違反PIC/S GMP遭勒令關廠導致。食品藥物管理署證實此事，目前該廠剩餘庫存可供應至6月，並協調國內其它藥廠供應替代藥品，徵求專案製造、輸入。

藥師公會理事長黃金舜受訪表示，4月底接獲訊息，永豐化學工業股份有限公司檢驗數據造假，經稽查認定違反PIC/S GMP，遭食藥署勒令關廠。然而其生產之部分藥物占國內市場高達七成，光是昨天就好幾家大型醫院、醫學中心和藥師請藥師公會介入協調。

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黃金舜指出，永豐生產主要包含生理食鹽水、葡萄糖液、消毒液，而且都是特殊規格超過1000cc以上的大包裝，用於開刀、ICU、急重症病房，影響住院、急診，而大型醫院反映代表情況已經太嚴重，恐怕開刀房停擺，洗腎病人也會出現高度感染危機。

黃金舜表示，光是台大醫院就反映，和永豐訂10箱生理食鹽水，結果只能供應2箱，長庚、北榮、奇美也都有類似情況，而大型公私立醫院都是和廠商簽訂合約，都違約未供貨，地區醫院、區域醫院，有很多部分沒有簽約，更是拿不到貨。

食藥署副署長王德原表示，整起案件是因為永豐的製造許可到5月10日，年初廠商申請展延稽查，結果竟發現嚴重違反GMP，要求修正相關缺失，如果沒有完成改善，同意展延製造許可前，就無法繼續製造藥品，確實會有藥品供應吃緊問題。

食藥署在5月10日製造許可到期之前，直接派員前往永豐「到場監督」完成相關輸液製造，包含部分藥品還在檢驗中，評估足以供應到6月。現在已協調替代藥品廠商增加生產，針對有短缺疑慮之品項，已啟動公開徵求專案輸入或製造，且陸續有廠商提出申請。

針對醫療機構無法取得藥品問題，王德原表示，已將替代藥品資訊公布於本署「西藥供應資訊平台」，如果還是有訂購困難，院所可以到平台通報，會有專人和醫院聯繫和藥品供應媒合。食藥署將持續協調並調度醫療院所藥品供應，確保民眾用藥權益。

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