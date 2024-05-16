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薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

衛福部部長薛瑞元、王必勝卸任。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長薛瑞元、次長王必勝卸任。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

行政院院長陳建仁今（16）日率內閣總辭，衛福部也在今日舉行媒體茶會，歡送部長薛瑞元和次長王必勝，薛瑞元受訪時透露，卸任後第一已經安排好的事就是休息，也要去看孫子。而衛福部次長王必勝則表示，已經有新的工作，6月會正式成為「民間相關人士」，更笑說「以後臉書只會分享吃喝玩樂。」

衛福部今舉行媒體茶敘，包括疾管署署長莊人祥、國健署署長吳昭軍等官員都齊聚歡送。薛瑞元受訪時也維持大砲性格，直言「衛福部事情真的很多！」、「上手要快，也要馬上行動，這是衛福部的特色。」

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薛瑞元說，目前當然最急的就是健保的問題，但首先要處理是WHA，不過邱部長在立委任內其實都有參與過了，這方面對他來說是駕輕就熟，但緊接著就是健保，這是大問題，比較沒有那麼容易解決，另外還有人工生殖法，還是需要很多溝通過程。

而談到任內印象最深刻的事情，他笑說「有很多事啦！我當初會從屏東上來，主要是阿中部長找我一起處理長照的事情，很高興一直前幾天的民調出來，長照有被列為蔡總統任內最受歡迎的政策。」他感嘆「一輩子能這樣做好一件事，已經可以很滿意了，所以也應該下來了。」最後他也透露，卸任後第一件事已經安排好，就是要去看孫子。

王必勝則是目前還未透露下一份工作，但他表示，6月就會公布，未來將成為「民間人士」，也歡迎以後大家有問題還是可以找他。他更笑說「未來還是歡迎大家引用我的臉書，但可能只會分享吃喝玩樂。」幽默言論也引現場一陣歡笑。

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