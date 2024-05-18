日本夜空飄「9道光柱」奇景瘋傳　背後原因曝！網驚：科幻片成真

▲ 9道光柱浮在空中，原來是漁船光線折射導致。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

20年首見的強烈「太陽閃焰」使全球多地出現罕見低緯度極光，日本北海道等地也能欣賞到紫紅色微光，而鳥取縣近日則是出現另一番奇幻景象，有民眾目睹9道白色光束懸浮空中，照片有如科幻電影場面，在網路上引發熱烈討論。

日媒Hint-Pot報導，在鳥取縣大山町經營民宿的旅遊製作人Maashii於11日晚間10時，在御來屋港上空看見這幅景象，手機拍攝的照片可見，黑夜中有9道垂直的白色光束或高或低地浮在空中，點亮周圍的雲霧，形成有如神話般的場景。

Maashii說明，這是一種名為「漁火光柱」的自然現象，因在近海作業的漁船發出的光線折射到空中產生，即便在大山町也是幾年難得一見的罕見景象，9年前從東京移居到鳥取的Maashii也只目睹過3、4次，由於機會難得，馬上就舉起手機拍下。

Maashii將照片上傳社群平台X後吸引廣大關注，至今累積逾1200萬次觀看，網友紛紛留言表示，「好像《新世紀福音戰士》」、「這是什麼啊太厲害了吧」、「像《遊戲王》的光之護封劍」、「好漂亮」、「彷彿科幻片成真」。

網友對於大山町的風景各有各的聯想，令Maashii感到很有趣，而大山不同海拔、季節有不同景象，日本全國各地更有許多有趣的地方和景色，他也鼓勵民眾親身體驗。