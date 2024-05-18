醫療人力危機！南韓醫院「年薪617萬」聘兒科醫師　3個月沒人應徵

▲南韓京畿道安城醫院刊登廣告招聘小兒科醫師，至今超過3個月卻仍招不到人。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年2月祭出醫療改革政策，原本計畫每年擴招2千名醫學生，卻引發全國一萬名以上的住院醫師罷工，如今醫療人力短缺的情況更加嚴重。京畿道安城市某醫院開出年薪2億6000萬韓元（約新台幣617萬7500元）的條件招聘小兒科醫師，以求支援夜間診療服務，豈料廣告超過3個月卻無人問津。

根據《韓聯社》，京畿道醫療院安城醫院最近招聘1名小兒青少年科醫師，豈料廣告刊登超過3個月，卻連一通應徵者的電話都沒接到，導致安城市與安城醫院合作推出的擴大地區公共醫療服務開天窗。

南韓生育率逐年創新低，為了打造出更良好的育兒環境，安城市決定從去年7月起通過「公共保健醫療條例」，以該法條制訂出相關的財政支援預算，用於提供小兒青少年科夜間診療服務，並從去年10月18日起正式提供夜間診療服務，市府以該法條為基礎，擴大補助小兒青少年科專科醫師和護理師薪資等人事費用。

只不過，即便市府決定透過擴大預算編列的方式，提供至晚間10時的夜間診療服務，然而安城醫院卻缺乏醫師。原本安城醫院有3名小兒科專科醫師，但今年2月起一名醫師突然辭職，另一名由某大學醫院派遣的專科醫師則是在約滿之後回到原本的單位，也因此醫院只剩一名醫師的情況下，根本無法展開夜間看診服務。

安城醫院除了向該大學醫院發出派遣專科醫師的支援請求，還在醫界專用的徵才網站上刊登6周的付費廣告、6周的免費廣告，院方還因為刊登付費廣告而耗費198萬韓元（約新台幣4萬7000元），結果至今卻連一通應徵者撥來的諮詢電話也沒接到。

安城醫院相關人士坦承，「目前因為醫師人力不足，無法正常營運夜間診療服務。以前只要一刊登徵才廣告，電話就會被打爆，不像這次連一通電話也沒接到。」