下周雨灌5天！全台中獎　中南部連2天雨最猛

▲下周鋒面影響，雨將連下5天。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

周末兩天高溫上看32度，東半部和東北部有雨，較大的天氣轉變落在下周一，各地降雨機會增加，下周二和下周五為鋒面影響期間，其中下周二、三為雨最大時刻，中南部雨勢最猛。

氣象署預報員張竣堯表示，周末兩天天氣降雨以東半部為主，受水氣影響，大台北、南部也有零星飄雨，比較大的天氣轉變落在下周一，各地降雨機會增加，下周二到下周五為鋒面影響期間，各地有陣雨或雷雨。

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今天受琉球海面低壓發展影響，張竣堯指出，今北部有零星降雨，中南部有雲系逐漸通過，主要降雨落在東半部，午後山區有局部短暫雷陣雨，今天東北部有局部較大雨勢，降雨持續到下半天。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來一周降雨和天氣，張竣堯說明，明天天氣跟今天類似，水氣和降雨以東半側為主，午後有局部短暫雷陣雨，不排除平地也有午後強降雨，特別是南部；下周一鋒面接近，各地降雨機會增加，南部跟東半部持續有陣雨或雷雨，北部、中部下半天後水氣和降雨也會增加。

張竣堯提醒，主要降雨為下周二到下周五受鋒面影響期間，下周二和下周三降雨最為明顯，各地有雨，要留意中南部有較大雨勢，下周四和下周五各地仍有陣雨或雷雨。

另溫度方面，張竣堯表示，周末兩天白天西部高溫較高，大約30到32度，低溫約22到24度，未來一周溫度變化受水氣影響，水氣多時高溫約28到30度，低溫約22到24度。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）