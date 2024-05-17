警查謀殺案聽見「土裡傳來哭聲」　大叔遭歹徒活埋4天生還

▲檢警調查謀殺案時意外聽到土裡傳來哭聲，挖土救出一名62歲男子。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

歐洲國家摩爾多瓦近日發生一起恐怖社會案件，當地檢警在調查一起阿嬤謀殺案時，意外在嫌犯的住家附近土裡傳來哭聲，警方趕緊挖土「破墓」，結果救出一名62歲男子。原來這名男子，遭到謀殺阿嬤的嫌犯活埋4天，最後他幸運生還。

據英國《每日郵報》報導，本月13日警方獲報，一名74歲阿嬤被一名親戚發現死在家中，初步驗屍報告顯示，阿嬤生前遭到攻擊，身上有多處傷勢，警方初步認定是一起謀殺案。後來警方進一步追蹤，認定一名18歲親屬涉嫌重大，於是前往嫌犯的家中逮人。

警方表示，之後在該名18歲嫌犯的家中找到他，發現嫌犯時，他還呈現酒醉的狀態。之後警方在他家中與附近範圍進行搜索，卻意外聽見，從土裡傳來陣陣哭叫聲，警方趕緊挖土，隨即發現一個「臨時棺材」。後來警方進一步挖掘，最後在棺材中找到一名62歲男子，並趕緊將他救出。

▲警方發現這個「地下墓穴」有活人。（翻自《每日郵報》）

報導指出，這名男子被救出時，脖子上有傷勢，但大致況狀良好，也有意識，之後他被送醫治療。這名62歲大叔也指出，他在本月11日和凶嫌一起喝酒，但後來雙方發生爭執，他隨即就遭到凶嫌攻擊，更把他塞進「地下棺材」，並直接用土覆蓋活埋。大叔在被活埋4天後，被警方救出，幸運生還。

警方也推測，該名凶嫌在攻擊大叔之後，可能在12日晚間或13日早晨攻擊阿嬤，目前警方正進一步調查中。另外報導也提到，根據當地法律，這名凶嫌很有可能被判無期徒刑。



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