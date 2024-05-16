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17歲少年遭綁架人間蒸發！27年後竟在隔壁鄰居地窖找到他

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲歐馬蘭17歲被綁走，27年後才找到他。（示意圖／取自Pixabay）

圖文／鏡週刊

阿爾及利亞男子歐馬蘭（Omar Bin Omran），在1998年17歲那年突然人間蒸發，家屬一度以為他已經死於內戰，沒想到歐馬蘭失蹤27年後，終於在本月12日發現他的行蹤。原來歐馬蘭長期遭到隔壁鄰居綁架，這一綁就是27年。

據英國《每日郵報》報導，住在傑勒法市（Djelfa）的歐馬蘭在27年前，在上學途中突然消失，由於1990-2000年間，當時北非發生許多政府與伊斯蘭團體的內戰，因此歐馬蘭的家人一度以為，歐馬蘭可能死於內戰。但直到最近，歐馬蘭的行蹤終於被發現，原來他長期遭到鄰居綁架，被囚禁的地點竟然只離他原生住家200公尺而已。

歐馬蘭被警方找到時，發現他被藏在一個羊圈裡的極小地洞，之後將他救出。現在的歐馬蘭已經45歲，綁架他的鄰居現在也已61歲，這名鄰居現在也遭到警方逮捕。當地媒體報導也指出，其實歐馬蘭的愛犬一度有聞到他的味道，找到他被藏匿的位置，但這名鄰居害怕歐馬蘭的行蹤會曝光，之後把這隻狗狗給毒死。

警方在加害者鄰居的羊圈地洞中找到他。（翻自《每日郵報》）

▲警方在加害者鄰居的羊圈地洞中找到他。（圖／翻攝自X）

傑勒法市檢方表示，日前他們接獲通報，於是採取行動，成功找到歐馬蘭。至於鄰居為何要綁架歐馬蘭，目前檢警正進一步調查當中，但鄰居的兄弟一度透露，歐馬蘭被捲入家族遺產紛爭中。另外，為何歐馬蘭被囚禁長達27年沒有向外求救，這也是警方調查的另一個重點，不過當地媒體稱，傳出歐馬蘭被「施咒」所以難以逃出。

報導也指出，歐馬蘭的母親在2013年過世，但母親始終不知道他的兒子竟然「近在眼前」，被禁錮在旁邊的鄰居家中。阿爾及利亞司法部門就強調，對於這起驚駭的案件，他們會極力偵辦，並會嚴懲加害者。

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