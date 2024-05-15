快訊／高雄劣警當賭博網站代理商！涉詐欺5重罪　法院裁定羈押

▲林園分局洪姓員警竟是賭博網站代理商，涉5重罪遭羈押。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導

高雄林園分局洪姓員警涉嫌勾結詐騙集團，又被查出是賭博網站代理商，昨（14日）遭雲林地檢署帶回偵辦，訊後檢察官認定洪員涉犯聚眾賭博、加重詐欺等5罪嫌，向法院聲請羈押。今（15日）雲林地方法院召開羈押庭，法官認為洪有串供逃亡之虞，裁定羈押。

檢方偵辦林園警分局陳姓員警涉嫌勾結詐騙集團一案時，發現洪員與陳員有金流往來，昨日檢察官親自率隊至高雄搜索港埔派出所等10處，並通知洪姓員警等7人到案說明。

訊後，檢方認定洪員等5人，涉犯組織犯罪條例第9條明知為犯罪組織予以包庇、刑法第268條、第270條公務員包庇他人意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、刑法第339條之4加重詐欺等5罪嫌，向法院聲請羈押洪員獲准，另外4人分別予以3萬元、2萬元、2萬元、2萬元予以具保。

檢方經追查發現，此詐騙集團組織龐大、分工精細，已經陸續羈押20餘名被告，粗估詐騙金額高達1億7000多萬。

雲林地院指出，因洪員到案前有刪除手機相關紀錄，手機內也疑似有相關犯罪通話記錄，可知有反覆實施疑慮，且涉犯為5年以上重罪，有相當理由認定其會逃亡犯罪嫌疑重大，認定洪員有滅證串供之虞，裁定羈押。