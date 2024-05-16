行人地獄！雲林夫妻斑馬線上遭撞飛　他空翻180度驚悚影片曝

記者蔡佩旻／雲林報導

又見人行地獄！雲林縣斗南鎮昨（15）日發生一起自小客車碰撞人行道上2名行人事故，一對夫妻已經走到斑馬線中央，卻遭到左邊來車直接撞上，幸好兩人僅受到輕傷，自小客駕駛遭警方依反道路交通條例第44條第4項之規定舉發。

▲雲林斗南鎮大同路發生一起行人通過斑馬線遭左轉車撞擊事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗南鎮一名42歲劉姓男子駕駛自小客車，行經大同路欲左轉，卻未注意到路口斑馬線上有2個行人正在通過；一對詹姓夫妻正走在斑馬線上才剛一半，突然劉姓男子駕駛黑色轎車左轉直接撞上，兩人因為平行走路，這一撞兩人全被撞上引擎蓋再重落地，其中丈夫遭撞飛180度騰空、落地後趴在引擎蓋上，他趕緊起身查看坐在地上的妻子。

附近民眾均表示，該路口時常發生車禍，昨日聽到撞擊聲出來查看，發現有人遭撞坐在地上，幸好僅受到手腳擦挫傷。斗南警分局指出，遭撞的詹姓夫妻手腳受擦挫傷，雙方當事人均無飲酒情形，劉男因違反道路交通條例第44條第4項之規定舉發，汽車行經路口，遇有行人穿越道路時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，確保行車安全。

▲附近居民均表示，該路口事故率不低。（圖／記者蔡佩旻翻攝）