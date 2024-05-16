立委為雲林爭取3300萬經費　40年農水路終獲農水署修繕補助

▲立法委員丁學忠今日會同農田水利署副署長林國華等人勘查海線3鄉鎮農地重劃區農水路爭取修繕經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員丁學忠、張嘉郡今（16）日會同農業部農田水利署副署長林國華等人勘查北港鎮、四湖鄉與元長鄉等海線3鄉鎮農地重劃區農水路，順利爭取3300萬修繕經費。立委丁學忠指出，農水路就是農民的生路，今日視察路段均為超過4、50年未修繕，影響農民耕作與出入安全，感謝農水署支持補助經費修繕。

立委丁學忠今日與縣議員張維心、北港鎮長蕭美文等人陪同下，與農水署副署長林國華、縣政府水利處、地政處人員一口氣會勘四湖鄉溪尾村安慶小排3-1、3-2，北港鎮府番里後溝子農地重劃區、西北門小排2-8，元長鄉合和小排1-4、元長農地重劃區長南段等6處農水路修繕工程。

▲雲林多處農地重劃區重劃峻工均超過4、50年以上，重劃區內農水路、排水溝年久失修，損壞嚴重。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

丁學忠委員表示，雲林多處農地重劃區重劃峻工均超過4、50年以上，重劃區內農水路、排水溝年久失修，損壞嚴重，農民出入耕作或運輸農作物困難重重，險象環境，平時缺水灌溉，下雨則排水困難，溢流淹水，除使農民生計嚴重受損亦有安全疑慮，感謝副署長林國華今日一同現勘並允諾協助修繕。

農水署副署長林國華感謝丁學忠委員、張嘉郡委員持續關心地方農水路的更新，今天會勘的修繕工程計畫都很重要，農水署補助經費，讓農民有更好的農水路可以灌溉與運輸。丁學忠也強調，農水路就是農民的出路，完善安全的農水路才能確保農民耕作安全與效益，農民無論是直接向服務處反應，或是透過公所、議員等各級民代陳情，他與張嘉郡委員都會立即向農水署等相關單位爭取經費修繕，確保農民有安全道路與通暢的排、給水路，與耕作環境。

▲立法委員丁學忠今日會同農田水利署副署長林國華等人勘查海線3鄉鎮農地重劃區農水路爭取修繕經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）