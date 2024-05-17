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2鋒面聯手徘徊！下周變天雷雨襲全台　連2天雨最猛

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周將有兩個鋒面結合在台灣上空徘徊，雨連下4天。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(17日)天氣悶熱，山區有午後雷陣雨，明天東北部、東半部雲量增多，宜蘭有較大雨勢，下周南北兩個鋒面連在一起，且在台灣上空徘徊，雨連下4天，各地變天有陣雨或雷雨，其中下周二、下周三雨勢最大，下周四雨勢雖轉小，但各地仍有降雨機會。

中央氣象署預報員官欣平表示，周末這兩天天氣相對較好一些，周六東北部、東半部雲量增多，宜蘭可能有局部較大雨勢；下周天氣將出現變化，下周一鋒面接近，台灣天氣型態轉變為受鋒面影響，將有短延時強降雨隨機分布且消消長長，影響最大兩天落在下周二和下周三。

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今天台灣附近天氣相對較好，降雨以午後雷陣雨為主，範圍限縮山區，晚上雨勢將停歇。官欣平表示，明天東半部有小範圍氣旋式風場帶來雨勢，降雨以宜蘭為主，西半部多雲到晴但午後山區有雷陣雨；下周一、下周二南海低壓和北方鋒面影響逐漸靠近台灣地區，下周二後兩個鋒面連在一起，造成較長時間鋒面影響，台灣附近水氣比較多，下周二、下周三、下周四鋒面都在台灣上空徘徊。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

雨量分布方面，官欣平說明，周六、周日降雨偏山區，東北部降雨較大一些；下周一鋒面接近，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，白天為天氣逐漸轉變過程，將有一陣一陣降雨開始出現，東半部為局部短暫陣雨。

官欣平指出，鋒面對台灣影響最明顯時間點落在下周二、下周三，其中下周二特別明顯，各地有陣雨或雷雨，中南部有較大雨勢，由於鋒面在台灣上空附近，一個一個對流消消長長隨機分布，移入影響地區雨會突然很大，沒有下雨地方則會突然透光，天氣變化大；下周四仍有鋒面影響，雖雨量下降，但各地仍有降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，官欣平表示，未來一周低溫變動不大，高溫方面，西半部約28到30度以上，下周二之後降雨時間變長，西半部有旺盛雲雨移入影響，高溫會下降，至於東半部高溫變動不大，約27到28度。

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