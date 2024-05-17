　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周末2地區轉陰雨　下周變天「雨區擴大」

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周六北海岸及東半部將轉陰雨天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減弱，氣溫回升，今天（17日）各地高溫普遍可到30度以上，中南部內陸局部地區上看33度，準環境部長、氣象達人彭啟明表示，華南鋒面和琉球低壓影響，周六水氣增多，北海岸和東半部轉陰雨，預計下周二和下周四將出現廣泛降雨，下周五鋒面遠離，不過可能有熱帶擾動和新鋒面形成。

氣象達人彭啟明表示，今天東北季風減弱，北部清晨低溫顯著回升，花蓮最低達16.6度，預期白天多雲，部分地區有太陽露臉，白天高溫普遍可達30度以上，中南部內陸局部高達33度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明提醒，今天熱力作用及水氣增多，導致午後山區降雨更廣泛，另高溫下，注意空氣品質變差，可能出現臭氧濃度上升。

▲▼週末天氣。（圖／翻攝中央氣象署）

▲周末天氣暖熱，下周天氣不穩定。（圖／中央氣象署提供）

至於周末天氣，彭啟明說明，由於中國華南鋒面及琉球低壓發展，水氣增多，周六北海岸及東半部地區陰雨，周日隨低壓遠離轉為偶雨，西半部山區午後短暫雨，平地多雲且悶熱。

下周天氣方面，彭啟明表示，預測下周中期鋒面通過台灣附近，西半部天氣轉為陰天偶雨，廣泛降雨預計於下周二至下周四，具體降雨高峰期視鋒面移速而定；下周五鋒面遠離後，降雨緩和，但熱帶洋面擾動及新鋒面可能形成。

ET快訊
快訊／NONO現況曝！　收入只有「慘」
大混戰！謝龍介鎖喉鍾佳濱　高喊：這裡歸我管
快訊／黃子佼爆6藝人涉毒　大小S驗尿結果出爐
葉元之胸口抓傷照曝光　怒吼：有夠扯！民進黨暴力黨
73歲上將藍委站衝突第一線　綠委嚇壞：注意安全啦！
快訊／大逆轉！　黃子佼遭起訴
快訊／綠委女戰神暴襲駐衛警　扯警察小帽連環K
快訊／NONO慘了！　7罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周末2地區轉陰雨　下周變天「雨區擴大」

便當「整隻魚＋雞腿」只賣60元！　他曝阿婆超佛心願

用戶怨Mobile01「1走向模糊焦點」　鄉民曝關鍵：不做吃虧

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

今飆34℃「一圖看懂」週末天氣　第3波梅雨炸雷雨

夫赴中出差陌生女接電話：他在睡　公婆回覆超無良！網：蒐證離婚

台灣水牛成稀有動物「恐走入歷史」　最大飼養戶也不到100頭

傷患被捲入輪下！護理師「趴車底注點滴」跟死神搶命　萬人被暖哭

今年首颱將惡夢重演？專家曝「艾維尼」生成率高　1走向讓梅雨暫停

快訊／22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

Toyz入獄前認愛篠崎泫「很完美」　她被狠酸「可以兵變」火大反擊

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

周末2地區轉陰雨　下周變天「雨區擴大」

便當「整隻魚＋雞腿」只賣60元！　他曝阿婆超佛心願

用戶怨Mobile01「1走向模糊焦點」　鄉民曝關鍵：不做吃虧

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

今飆34℃「一圖看懂」週末天氣　第3波梅雨炸雷雨

夫赴中出差陌生女接電話：他在睡　公婆回覆超無良！網：蒐證離婚

台灣水牛成稀有動物「恐走入歷史」　最大飼養戶也不到100頭

傷患被捲入輪下！護理師「趴車底注點滴」跟死神搶命　萬人被暖哭

今年首颱將惡夢重演？專家曝「艾維尼」生成率高　1走向讓梅雨暫停

快訊／22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

羅浮溫泉也能泡冷泉！每周五「穿比基尼」免費入場　4大優惠曝

竹北臨停車「突開車門」擊落騎士頭撞地　送醫昏迷搶救中

特赦無望！陳致中現身曝陳水扁心情　承諾海外1千萬美金全作公益

00878除息首日一度陷貼息「百萬股民揪心」　理財專家2招拆解

可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強　碗公裝古早味份量太超值

阿扁特赦無望　柯文哲：整個事件變成是耍人家

搶大谷翔平公仔！球迷大排長龍美媒：這太瘋狂了　有人上網拍賣

中俄聯合聲明　俄承認台灣是中華人民共和國不可分割一部分

王美惠連環K警稱「警察助國民黨」　駐警隊長無奈：正常範圍部署

阿伯帶「吉娃娃」結果超大隻　台灣之心「下鄉絕育四大奇觀」

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

生活熱門新聞

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

夫赴中出差陌生女接電話　公婆無良回

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

今飆34℃「週末天氣」出爐！　下週第3波梅雨炸雷雨

爸買陸製水壺給兒　妻堅持「台灣製」吵翻

Toyz「編號3469」住3人房！新訓2周下工場　月薪曝光

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

台灣水牛竟成稀有動物　最大飼養戶也不足百頭

快訊／「阿龍」證實非原創、證據偽造

護理師「趴車底注點滴」跟死神搶命　萬人暖哭

更多熱門

相關新聞

今飆34℃「週末天氣」出爐！　下週第3波梅雨炸雷雨

今飆34℃「週末天氣」出爐！　下週第3波梅雨炸雷雨

今(17日)晨台灣上空有鬆散雲層，最低溫出現在桃園大溪17.6度。白天晴朗穩定偏熱，高溫上看34度；下週二起第3波梅雨滯留鋒徘徊，各地有雷雨發生機率。

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

境外臭氧來襲！環境部示警：新竹以南空氣品質紅色警戒

境外臭氧來襲！環境部示警：新竹以南空氣品質紅色警戒

周末暖熱高溫飆30度　下周一鋒面逼近「雷雨襲台」

周末暖熱高溫飆30度　下周一鋒面逼近「雷雨襲台」

關鍵字：

天氣氣象氣象達人環境部氣象署鋒面熱帶擾動高溫降雨彭啟明

讀者迴響

熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

黃子佼慘了　私藏未成年性影像遭起訴

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

夫赴中出差陌生女接電話　公婆無良回

最正酸菜魚闆娘！貼身旗袍秀刀工被讚爆

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

快訊／國會戰神黃國昌被打臉！　全程影片曝光

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面