周末2地區轉陰雨　下周變天「雨區擴大」

▲周六北海岸及東半部將轉陰雨天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減弱，氣溫回升，今天（17日）各地高溫普遍可到30度以上，中南部內陸局部地區上看33度，準環境部長、氣象達人彭啟明表示，華南鋒面和琉球低壓影響，周六水氣增多，北海岸和東半部轉陰雨，預計下周二和下周四將出現廣泛降雨，下周五鋒面遠離，不過可能有熱帶擾動和新鋒面形成。

氣象達人彭啟明表示，今天東北季風減弱，北部清晨低溫顯著回升，花蓮最低達16.6度，預期白天多雲，部分地區有太陽露臉，白天高溫普遍可達30度以上，中南部內陸局部高達33度。

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彭啟明提醒，今天熱力作用及水氣增多，導致午後山區降雨更廣泛，另高溫下，注意空氣品質變差，可能出現臭氧濃度上升。

▲周末天氣暖熱，下周天氣不穩定。（圖／中央氣象署提供）

至於周末天氣，彭啟明說明，由於中國華南鋒面及琉球低壓發展，水氣增多，周六北海岸及東半部地區陰雨，周日隨低壓遠離轉為偶雨，西半部山區午後短暫雨，平地多雲且悶熱。

下周天氣方面，彭啟明表示，預測下周中期鋒面通過台灣附近，西半部天氣轉為陰天偶雨，廣泛降雨預計於下周二至下周四，具體降雨高峰期視鋒面移速而定；下周五鋒面遠離後，降雨緩和，但熱帶洋面擾動及新鋒面可能形成。