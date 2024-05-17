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今飆34℃「一圖看懂」週末天氣　第3波梅雨炸雷雨

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今(17)日各地晴朗穩定。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(17日)晨台灣上空有鬆散雲層，最低溫出現在桃園大溪17.6度。白天晴朗穩定偏熱，高溫上看34度；下週二起第3波梅雨滯留鋒徘徊，各地有雷雨發生機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(17)日各地晴朗穩定，午後山區偶有零星少量降雨的機率。白天偏熱、早晚涼，日夜溫差大。各地區氣溫：北部18至31度，中部20至33度，南部22至34度，東部17至31度。

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明日、下週日(18、19日)高壓迴流，白天持續晴熱，東半部及午後山區偶有局部陣雨的機率。下週一(20日)白天仍偏熱，水氣略增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地。

▲▼最新(16日20時)歐洲(ECMWF)模式，未來10天系集模擬路徑圖顯示(左圖)，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」活動。美國(GFES)系集模式亦有類似的模擬(右圖)，仍需持續觀察。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

▲未來10天系集模擬路徑圖顯示(左圖)，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」活動。美國(GFES)系集模式亦有類似的模擬(右圖)，仍需持續觀察。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

下週二至週四(21至23日)西南風攜帶水氣、配合梅雨季第3波滯留鋒南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」。應續觀察逐日的變化及模式的調整。

未來一週至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，發展緩慢；美國(GFES)系集模式亦有類似的模擬，仍需持續觀察。

▼週末天氣暖熱。（圖／翻攝中央氣象署）

▲▼週末天氣。（圖／翻攝中央氣象署）

 
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