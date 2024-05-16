周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

▲氣象署指出，周六、日水氣增加，東半部及大台北地區將有局部短暫陣雨，尤其東半部有局部大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（16日）東北季風影響，早晚溫差大，中央氣象署指出，明天東北季風減弱，東半部有零星短暫陣雨，但周六、周日東半部水氣增加，東半部及大台北地區將有局部短暫陣雨，下周一開始鋒面接近，降雨機率顯著，影響到下周四，各地都會有局部短暫陣雨或雷雨，高溫略降2度左右。

氣象署預報員陳姵安說，明天預計東北季風會開始減弱，東半部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後在西半部山區留意局部短暫雷陣雨。今天深夜到明天清晨北部水氣些微增加，有零星短暫陣雨。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她還說，周六、周日東半部水氣增加趨勢，所以東半部可能有局部短暫陣雨，大台北也有零星短暫陣雨，尤其周六東北部局部有較大雨勢的機率，其他地區維持多雲到晴，午後在西半部山區有局部短暫陣雨。

陳姵安表示，下周一開始鋒面接近，全台水氣都會增加，降雨機率顯著增加，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，西半部白天逐漸轉為短暫陣雨或雷雨，直到下周四都會受鋒面影響，各地都有局部短暫陣雨或雷雨。下周五鋒面逐漸遠離，但水氣還在台灣附近，可能有降雨現象。

溫度方面，陳姵安表示，明天白天東北季風才會減弱，因此清晨各地普遍20至24度，北台灣約20至21度，白天北部回升29至31度，花蓮回升至27、28度，中南部高溫30至32度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，高溫持續到下周一之後就轉成容易下雨天氣，高溫下降1到2度，下周 二、周三各地27至29度左右，低溫因吹偏南關係仍有23至25度，溫差不算大，但下周出門要攜帶傘具。

陳姵安表示，5月20日總統就職典禮，當天北部天氣逐漸轉為局部短暫陣雨或雷雨，因為鋒面接近，水氣會明顯增加。目前在菲律賓東方海面等低緯度，有低壓在發展，但尚未觀察到特別天氣系統發展，現在都還是北方下來的鋒面。