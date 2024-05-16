今年首颱將惡夢重演？專家曝「艾維尼」生成率高　1走向讓梅雨暫停

▲美國模式模擬未來10天低壓路徑系集圖，可能的颱風形成熱點曝光。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）

記者閔文昱／台北報導

今年至今西北太平洋還沒有颱風生成，不過菲律賓東邊的低緯度海域已出現久違的颱風訊號，不排除將生出今年第一個颱風「艾維尼」。對此，氣象粉專指出，艾維尼生成的機率愈來愈高，不過月底也是梅雨鋒面逐漸成形的時候，假設屆時颱風同時現蹤，恐怕會像前幾年一樣破壞掉梅雨鋒面，導致梅雨季被迫暫停，重新再來。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據模式預報顯示，未來西太平洋上搓出今年首颱「艾維尼」的機率愈來愈高，但月底也是梅雨鋒面逐漸成形的時候，假設月底颱風真的現蹤，「會像前幾年一樣，不小心破壞掉梅雨鋒面嗎？」

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台灣颱風論壇分析，這必須要看未來颱風真的形成後的走向，在5月這個季節，颱風大方向會是拋物線北轉，此時轉向點就是關鍵，「如果颱風遠遠的就轉向，那就還好，離鋒面遠，對梅雨影響不大，一切如常；但颱風若是走的很接近菲律賓，那就很可能把梅雨鋒面破壞掉，台灣的梅雨季就要被迫暫停，重新再來。」

台灣颱風論壇強調，可能颱風的發展約在下星期中就會逐漸明朗，月底前可以多多觀察。另外，雖然南海也有低氣壓訊號，但研判成颱機率很低，「可以先當作沒看到就好～」

對於是否近期可能有今年首颱，中央氣象署預報員張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問，目前看各家模式預測沒那麼一致，有些模式（美國模式）比較偏後期有些低壓發展，但該模式特性是在後期容易有過度反應，因此得再觀察；不過，越接近夏天，颱風發展機會越多。