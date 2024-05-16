世界最長海底高鐵隧道潛盾作業啟動　舟山群島將可「坐火車」抵達

▲甬舟鐵路路線圖。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

世界最長、直徑最大的海底高鐵隧道潛盾施工作業今（16）日在「定海號」及「甬舟號」兩部超大直徑盾構機刀盤同時轉動下正式啟動。這條甬舟鐵路金塘海底隧道將連接寧波及舟山兩市，全長約16.18公里，是全球目前長度最長、直徑最大、地質最複雜、施工難度最大的海底高鐵隧道，建成後將改寫舟山群島「不通火車」的歷史。

▲甬舟鐵路金塘海底隧道潛盾作業啟動。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，寧波至舟山鐵路工程是實現浙江省高鐵1小時交通圈建設目標的需要，也是加快舟山及寧波融入「一帶一路」和長江經濟帶國家經濟發展戰略的需要。

據了解，甬舟鐵路全長約76.4公里，西起寧波東站，向東延伸至舟山市金塘島、冊子島及舟山本島，是浙江省大通道建設十大代表性項目之一。全線通車後，將結束舟山群島不通火車的歷史，促進甬（寧波）舟（舟山）同城化發展，對建構浙江「1小時交通圈」具深遠意義。

甬舟高鐵路線具有「四高、三大、兩複雜」三大特點，「四高」為隧道施工時將攻克近200兆帕高強度弱風化凝灰岩，挑戰0.85兆帕高水壓下施工，完成徑向錯位小於20公分的海底盾構高精度對接及21.2公尺斷面水深下盾構機洞內拆機高風險等。

「三大」即潛盾機開挖直徑大，海底對接施工作業難度大及隧道穿越地層多變岩性相差大，「兩複雜」則是不良地質複雜和水下地貌複雜，其中，隧道範圍內共有9處斷層、6處節理密集帶和1處構造影響帶，水下地形遍布衝淤變換的潮流脊槽和水下淺灘等複雜地貌，對施工人員而言，挑戰十分巨大。