施工人員觸電！高鐵：承攬商員工未依照SOP　將檢討作業流程

▲立委王鴻薇爆料高鐵又發生工安意外。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

立委王鴻薇今(16日)爆料高鐵又發生工安意外，5月11日新竹到苗栗路段夜間養護發生斷電程序未完成就進場施工，1工人手腳灼傷送醫，台灣高鐵表示，該事件為承商人員未依照SOP感電，所幸穿戴防護具，送醫確認無礙且無須住院，違規人員已取消安全認證資格，未來將整體評估承攬商作業流程，找出危害風險。

立委王鴻薇今(16日)在立法院交通委員會質詢時爆料，高鐵除4月9日發生工安意外後又出事了，再發生工安意外，這次沒有按照SOP，且有人員受傷，高鐵5月11日夜間在新竹到苗栗變電站進行夜間養護時，施工前應斷電，但斷電程序還沒完成前，施工包商就直接施工，導致人員被電擊，手腳出灼傷送醫，所幸不需要住院。

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台灣高鐵公司表示，該案發生於5月11日凌晨非營運時間內，負責執行隧道排水溝清洗之承商人員，未依SOP作業造成感電意外，所幸該員完整穿戴絕緣手套、絕緣靴、電工帽等防護具，經送醫檢查確認無礙且無須住院，因而未通報相關勞檢單位，且依鐵路行車規則相關規定，亦無須通報鐵道局，並無任何隱匿情事。

▲▼高鐵5月11日發生施工工人觸電工安意外，現場地面有燒灼痕跡，軌道板接地線部分有閃烙痕跡。（圖／立委王鴻薇提供）

台灣高鐵公司指出，事件當日已立即啟動調查，並召集承商及相關人員進行檢討，除取消廠商違規人員安全認證資格，重申接地作業規定，後續另將以本案例，向所有承商加強安全宣導，防範類案再度發生。

台灣高鐵強調，高鐵對近期發生之工安事件至為重視，將整體評估承攬商各式作業流程，找出其中可能發生危害之風險，加強透過督檢項目及查核，以降低工安意外發生機率。

另有關4月9日烏日基地案，高鐵公司表示，已相關檢討改善措施也持續推進，除強化相關作業規範，並持續透過維修前勤前會議落實管制措施，以提升人員維修作業安全知識與意識。

高鐵公司也強調，對於任何事件，高鐵公司均秉持虛心的態度，深自檢討與改進，從未有隱匿的想法，無論對內對外的通報，均依相關法令規章辦理，這也是高鐵的安全文化之一。