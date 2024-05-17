藍為國會改革法案「擋門」　沈伯洋：緊繃的事被藍白弄得有點搞笑

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨團與民眾黨團今（17日）力拼國會改革法案完成三讀，不過，部分法案內容遭民進黨團認為是毀壞憲政秩序，因此，一早立法院爆發衝突。民進黨立委沈伯洋表示，從他的角度來看，國民黨擋在門口，然後，喊123要把綠委們退出去，「現場一度覺得很搞笑」。此外，還有國民黨立委徐巧芯、陳玉珍、羅廷瑋也做出讓他傻眼不斷的事。

今早在國會的衝突中，沈伯洋提到，綠委衝進去的時候，國民黨擋在門口，然後，喊123要把綠委們推出去，但不知道為什麼每次喊完123都沒有動靜，「現場一度感覺很搞笑」。

此外，沈伯洋說，早上七點一到，民眾黨總召黃國昌和國民黨總召傅崐萁先進去，綠委們被擋著進不去，但是黃國昌和傅崐萁兩位進去站錯位置。

針對黃國昌遭郭國文打臉一事，沈伯洋說明，柯建銘排隊在黃國昌後面，黃國昌突然暴怒：「可以這樣插隊喔？蛤？」此舉，讓他感到傻眼。

沈伯洋進一步說明，進去之後，國民黨佔領主席台，綠委們在下面排隊簽名，準備各法條的發言。

沈伯洋轉述，藍委羅廷瑋接著在主席台嗆聲綠委，說要打頭，「我請他下來打頭，可惜沒下來」。

沈伯洋也不解，徐巧芯吹類似加油棒的東西，後來國民黨開始唱「國旗歌」，唱完之後說「國歌」好好聽。

沈伯洋表示，讓他不解的事，也包括後來陳玉珍出去找記者，說以前被計時器打頭，然後，當他出去的時候，陳玉珍開始在講鍾佳濱休息的事情，他衝出去跟陳玉珍說，明明是因為國民黨要散會的問題，請陳玉珍不要造謠，然後陳玉珍就落跑了。

沈伯洋認為，明明很緊繃的事情，被國民黨跟民眾黨弄得有點搞笑，「結果現在國民黨和民眾黨還是正在佔領主席台，然後我們民進黨委員坐在位置上看法條。」