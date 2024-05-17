記者杜冠霖／台北報導

國民黨團今（17日）力拚國會改革五法闖關三讀，朝野將上演表決大戰；而民進黨團總召柯建銘也預告立院「可能爆發史上最嚴重衝突」，兩黨都在清晨6點集結完畢，並在約6點43分就在議場門口爆發嚴重肢體衝突，綠委洪申翰、鍾佳濱帶頭衝鋒，多名男性國民黨立委前往阻擋，女藍委尖叫聲則此起彼落，直到議場大門7點打開才消停。

▲民進黨立委洪申翰在立院衝突中倒地。（圖／記者屠惠剛攝）

▲為力拼國會改革五法三讀，國民黨立委甲級動員搶在七點送案，與民進黨立委發生推擠。（圖／記者李毓康攝，下同）

▲為力拼國會改革五法三讀，國民黨立委甲級動員搶在七點送案，與民進黨立委發生推擠。（圖／記者李毓康攝）

3名民進黨立委洪申翰、鍾佳濱、沈發惠6點43分就衝到議場門口，與駐守當場的國民黨立委立刻爆發嚴重肢體衝突，洪申翰一人跟4名國民黨立委張智倫、林德福、謝龍介、陳永康推擠，戰力驚人，女綠委蘇巧慧、吳思瑤則在外圍觀察狀況，民眾黨立委黃珊珊也在一旁遊蕩。

國民黨立委洪孟楷大喊「民進黨耍流氓，民進黨暴力黨、民進黨去排隊啦！」並大呼「一、二、殺」，像在拔河比賽一般，女藍委則尖叫聲不斷，後續藍營疾呼「民進黨、暴力黨」一片混亂。隨後議場駐警也介入現場要排除椅子，現場立委、媒體、國會助理、警方擠成一團，相當失控。