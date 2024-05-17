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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大混戰！2名1米8藍委「伺候」鍾佳濱　謝龍介用鎖喉功：這裡歸我管

▲▼立法院會 朝野衝突後 衝議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院議場前藍委謝龍介與綠委鍾佳濱發生肢體衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（17日）立法院會爆發嚴重肢體衝突，藍綠立委在議場門口不斷推擠，而綠委鍾佳濱與兩名身高180公分以上的藍委謝龍介、陳雪生一度扭打在地，戰力驚人，畫面如同摔角擂台，謝龍介還高喊「這裡我管的！」氣勢驚人，更用出鎖喉功一度牽制鍾佳濱，場面相當失控。

3名民進黨立委洪申翰、鍾佳濱、沈發惠等人今早6點43分就到議場門口，與駐守當場的國民黨立委立刻爆發嚴重肢體衝突，洪申翰一人跟4名國民黨立委推擠，戰力驚人，鍾佳濱則與謝龍介、陳雪生捉對廝殺，謝龍介還高喊「這裡我管的！」更用出鎖喉功一度牽制鍾佳濱。

對於門口推擠，鍾佳濱事後受訪時提醒，希望媒體朋友小心，推擠的時候媒體盡忠職守、背著很重的機器夾在中間，如果K到頭，不是機器壞了就是別人頭壞了，希望這波推擠不要再有類似肢體衝突，今天大家是要循規則議事攻防，這樣的推擠可能大家都過度緊張，只是按照程序意見表達。

對於衝突，鍾佳濱則表示，顯然很多人沒經驗，大家要自我保護，眼鏡、手錶先摘下來，注意保護自己也不要傷到別人。

至於跟國民黨立委謝龍介對峙？鍾佳濱坦言，兩人是鄰居，也都在司法法制委員會，國民黨有人盯人防守，洪申翰是一靠近就有三個人包夾，「謝龍介也把我看得很緊，還有1米8以上的陳雪生，很看得起我，陳雪生跟我從國大代表同事到現在，所以很清楚，之後就理性討論。」

▲▼立法院會 朝野衝突後 衝議場。（圖／記者屠惠剛攝）

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