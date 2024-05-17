泰勒絲男友隊友稱「女人結婚生子最興奮」　逾10萬人怒要他退隊

▲美國職業美式足球聯盟（NFL）堪薩斯酋長隊踢球手巴克（Harrison Butker）被炎上。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國樂壇天后泰勒絲高調認愛美式足球明星男友凱爾斯（Travis Kelce）。然而，凱爾斯的隊友巴克（Harrison Butker）卻因為畢業演講惹上麻煩。巴克對畢業生表示，女性最重要的頭銜是「家庭主婦」，最興奮的時候是結婚和生小孩，還引用了泰勒絲的歌詞。爭議言論已引發10萬人連署請願球隊開除他。

▲流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）現身超級盃現場為NFL球星男友加油。（圖／路透）

綜合CNN、美聯社等報導，泰勒斯男友凱爾斯效力於美國職業美式足球聯盟（NFL）堪薩斯酋長隊，是今年2月奪下超級盃冠軍的勁旅。然而，隊中球員巴克11日在小型天主教院校「班尼狄克學院」（Benedictine College）向大約485名男女畢業生發表演說時表示，女性的家庭成就比任何學術或職業目標都更有價值。

巴克說，「我想直接地對你們簡單說幾句，因為我認為你們這些女性，過去聽到了最惡毒的謊言。你們之中有一些人可能會在世界上取得成功的事業，但我大膽地猜測，你們中的大多數人對於你們的婚姻和你們將帶到這個世界上的孩子，最感到興奮期待。」

巴克接著舉自己妻子為例，宣稱他妻子伊莎貝爾（Isabelle）當開始實踐妻子和母親的使命時，她的人生才是真正的開始。巴克還說，他的妻子欣然接受了「最重要的頭銜之一」，即家庭主婦（Homemaker）。

▲巴克用泰勒絲的歌曲歌詞來闡述個人保守立場，被粉絲罵爆。圖為泰勒絲現身超級盃觀眾席。（圖／路透）

巴克將LGBTQ族群運動具象徵性的「驕傲月」形容是用整整一個月專門來推動「致命的罪惡」，他抨擊拜登政府支持墮胎權，還建議台下的男大生「不要為自己的男性氣概感到抱歉」，甚至引用了泰勒絲的歌曲《Bejeweled》的歌詞來批評天主教神父過於迎合教區居民的感受，「就像我隊友的女友所說的：親不敬，熟生蔑（Familiarity breeds contempt）。」

巴克短短20分鐘的演講迅速在網路社群炎上，不僅泰勒絲歌迷表達不滿，也激起美國一般大眾的廣泛批評，目前已有超過10萬人連署請願，要求堪薩斯酋長隊解雇巴克。眼見勢態越演越烈，NFL也出面切割，發聲明澄清巴克是以「個人身分立場」進行演說，聯盟並不同意他的觀點，強調NFL堅定致力於多元包容性。