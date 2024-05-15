「扭蛋藏籤」引眾怒！唐吉訶德聲明致歉：提供參與消費者最大賞並退費

▲唐吉訶德日前傳出「扭蛋藏籤」爭議，引發眾多網友不滿。（圖／記者黃國霖攝）

記者張毓容／台北報導

日本知名雜貨賣場DON DON DONKI唐吉訶德日前傳出「扭蛋藏籤」爭議，網友爆料在情趣用品區為抽到大獎「TENGA FLIP ORB」，把最後6顆扭蛋全包，結果發現大獎籤沒有放進扭蛋機，事件爆發後引發眾多網友不滿。繼扭蛋廠商TENGA於13日晚間發聲回應「將提供兩波活動所有消費者最大賞」後，唐吉訶德今（15日）稍早也在官方社群上發出聲明，為作業疏忽致歉，同時宣布「即日起參與兩波活動所有消費者皆可憑消費證明至DON DON DONKI西門店申請扭蛋退費」。

▲唐吉訶德今（15日）發布聲明致歉並宣佈提供所有參與者最大賞和退費賠償。（圖／台北市法務局提供）

DON DON DONKI（台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司）於聲明稿表示，第二波扭蛋活動（5/8-5/11）因人員的作業疏忽，導致最大賞「TENGA FLIP ORB BLUE RUSH/極限藍」獎項未放進扭蛋機中，以及內部未將活動內容表達清楚，而導致此次事件發生，「對於參加此活動消費者造成困擾，敝司深感抱歉」。

除了表達對於消費者的歉意，聲明中也宣布將提供參與兩波活動所有消費者「TENGA FLIP ORB BLUE RUSH/極限藍」乙個之外，同時還可憑消費證明至西門店申請扭蛋退費。

唐吉訶德聲明稿全文：



關於此次DON DON DONKI西門店TENGA店中店扭蛋活動，進行了第一波（5/4-5/6）及第二波扭蛋活動（5/8-5/11）。

第二波活動中，因我方人員的作業疏忽，導致「TENGA FLIP ORB BLUE RUSH/極限藍」獎項未放進扭蛋機中，以及內部未將活動內容表達清楚，對於參加此活動消費者造成困擾，敝司深感抱歉。

敝司基於保護消費者權益及維護活動公平性，雙方決議參與兩波活動所有消費者全數提供「TENGA FLIP ORB BLUE RUSH/極限藍」乙個，消費者皆可憑消費證明至DON DON DONKI西門店兌換。

DON DON DONKI並聲明即日起參與兩波活動所有消費者皆可憑消費證明至DON DON DONKI西門店申請扭蛋退費，此次事件對消費者造成困擾再次致上歉意。

對於此次造成消費者及社會大眾造成的困擾，敝司也責無旁貸概括承受。針對政府之消費者保護官提出的申訴，我們必定會按照程序配合詳細調查並報告，避免再次發生。後續也一定會負起企業責任加強員工內部訓練及保障員工相關工作權益。

