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大陸 大陸焦點 特派現場

微軟傳將大陸AI團隊「連家屬一起」調往海外！公司證實：國際輪崗

▲微軟。（圖／CFP）

▲微軟外傳中國區AI團隊擬遷移出國。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

外傳微軟中國擬將數百名從事AI（人工智慧）相關業務的員工遷至國外，微軟方回應稱，公司有一小部分員工得到可以選擇國際輪崗的機會，員工可以選擇接受輪崗，或者繼續在現在的崗位工作。微軟在運營管理全球業務的過程中，一直有向員工提供內部輪崗機會的機制。

據《澎湃新聞》報導，近日，多位網友在社交媒體上爆料稱，以微軟中國區Azure雲平台的AI團隊為主，微軟中國的數百名員工收到公司郵件，詢問員工是否願意遷移至其他地區工作，目的地包括美國、澳洲、愛爾蘭等國家。公司將負責親屬簽證問題，員工需要在6月7日前給出答覆。

此前，有微軟員工表示，這是5月14日剛出的消息，一些員工突然收到有關遷移至海外工作徵詢郵件，要求在6月7日前回答去還是不去，「大家都很懵」，此前並沒有感受到任何預兆。尤其是拖家帶口的員工，「需要考慮的事情更多」。有同事認為這是一種「變相裁員」，雖然可以選擇不去，但也因此對留在公司的未來產生了擔憂。

一位家屬在微軟Azure ML（機器學習）的用戶表示，家屬所在的小組被整個遷至澳洲，線上開會時「會上有300多號人」，涉及北京、上海和蘇州的員工，「兩個人商量一整晚到凌晨三點，也沒得出什麼結論，再看看吧。」

據瞭解，微軟中國C+AI的ML團隊可以轉到美國西雅圖，Azure團隊轉到澳洲，DevDiv（開發平台事業部）則維持現狀。

另有接近微軟人士表示，已知有Azure ML和Azure Core（基礎設施）這兩個組中與AI業務相關的數百人獲得「打包」出國的機會，目的地包括美國、加拿大、澳洲和新西蘭，是指定的（目的地），並不能隨便挑選。

就在5月13日，國際諮詢機構Gartner發布最新雲計算市場追蹤數據報告，2023年，微軟Azure在亞太地區雲計算IaaS市場（基礎設施即服務）排名第三，份額為16.1%。阿里雲排名第一，市場份額為22.2%，亞馬遜AWS排名第二，份額為16.5%。

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關鍵字：

微軟AI員工遷移國外工作爭議

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