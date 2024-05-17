女子「身穿紅衣」百貨公司墜亡！PO千字文痛訴：化成厲鬼報仇

▲女子在廣州正佳廣場墜樓。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友15日下午發布影片稱，廣州天河區正佳廣場內有一名女子墜樓。據女生最後在社交軟體發出的遺書顯示，她被廣州一男子欺騙感情、虐待、霸凌持續9個月，投訴無門，幾天內兩次尋死。她含怨寫道， 「我今天專門穿了紅衣服，希望化成最厲害的厲鬼，為曾經無助的我報仇。」

據《新快報》援引DV現場報導，5月15日，一名女子在正佳廣場墜樓，據知情人士透露，當時該女子坐在6樓邊緣，救援人員還沒到就墜落。

另有網友發布影片顯示，在正佳廣場一樓搭有藍色帳篷並設置警戒線，現場有安保人員維持秩序。

據《極目新聞》報導，當晚，正佳廣場現場已處理完畢，商場恢復正常營業。

▲▼女生最後發出的遺書。（圖／翻攝自微博）

女孩在遺書中寫道，「廣州男生劉XX，在我面臨失業和重大考試時捲走1萬元（人民幣，下同），又成功欺騙我發生關係，然後迅速失聯、無理由分手、全綫拉黑」、「在百人大群寫小作文瘋狂造謠網暴我，精神虐待我幾個月後，又找父母和男同學們多次霸凌欺辱我，強拍我視頻、強存我性隱私後拒絕刪除，多次報假警栽贓毀掉我」。

女孩還指控遭到警方的冷漠對待，「謝謝所有幫助過我的女孩子，我盡力了，但廣州這個城市毫無溫情可言，父權制社會下，你我都是殉道者」、「在這個過程中我似乎一直被當成精神病和躁狂對待，根本沒有人在乎我的真正訴求」、「還有民警指責我浪費了社會資源，讓我以後自殺可以去別的轄區，不要對外發消息，他們就無所謂」。

15日下午，事發地轄區派出所對外表示，不便透露。

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