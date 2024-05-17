　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女子「身穿紅衣」百貨公司墜亡！PO千字文痛訴：化成厲鬼報仇

▲▼女子在廣州正佳廣場跳樓，商場已恢覆正常營業。（圖／翻攝自微博）

▲女子在廣州正佳廣場墜樓。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友15日下午發布影片稱，廣州天河區正佳廣場內有一名女子墜樓。據女生最後在社交軟體發出的遺書顯示，她被廣州一男子欺騙感情、虐待、霸凌持續9個月，投訴無門，幾天內兩次尋死。她含怨寫道， 「我今天專門穿了紅衣服，希望化成最厲害的厲鬼，為曾經無助的我報仇。」

據《新快報》援引DV現場報導，5月15日，一名女子在正佳廣場墜樓，據知情人士透露，當時該女子坐在6樓邊緣，救援人員還沒到就墜落。

另有網友發布影片顯示，在正佳廣場一樓搭有藍色帳篷並設置警戒線，現場有安保人員維持秩序。

據《極目新聞》報導，當晚，正佳廣場現場已處理完畢，商場恢復正常營業。

▲▼女子在廣州正佳廣場跳樓，商場已恢覆正常營業。（圖／翻攝自微博）

▲▼女生最後發出的遺書。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子在廣州正佳廣場跳樓，商場已恢覆正常營業。（圖／翻攝自微博）

女孩在遺書中寫道，「廣州男生劉XX，在我面臨失業和重大考試時捲走1萬元（人民幣，下同），又成功欺騙我發生關係，然後迅速失聯、無理由分手、全綫拉黑」、「在百人大群寫小作文瘋狂造謠網暴我，精神虐待我幾個月後，又找父母和男同學們多次霸凌欺辱我，強拍我視頻、強存我性隱私後拒絕刪除，多次報假警栽贓毀掉我」。

女孩還指控遭到警方的冷漠對待，「謝謝所有幫助過我的女孩子，我盡力了，但廣州這個城市毫無溫情可言，父權制社會下，你我都是殉道者」、「在這個過程中我似乎一直被當成精神病和躁狂對待，根本沒有人在乎我的真正訴求」、「還有民警指責我浪費了社會資源，讓我以後自殺可以去別的轄區，不要對外發消息，他們就無所謂」。

15日下午，事發地轄區派出所對外表示，不便透露。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會，
自殺防治諮詢安心專線，1925；生命線協談專線，1995

ET快訊
快訊／NONO現況曝！　收入只有「慘」
大混戰！謝龍介鎖喉鍾佳濱　高喊：這裡歸我管
快訊／黃子佼爆6藝人涉毒　大小S驗尿結果出爐
葉元之胸口抓傷照曝光　怒吼：有夠扯！民進黨暴力黨
73歲上將藍委站衝突第一線　綠委嚇壞：注意安全啦！
快訊／大逆轉！　黃子佼遭起訴
快訊／綠委女戰神暴襲駐衛警　扯警察小帽連環K
快訊／NONO慘了！　7罪起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女子「身穿紅衣」百貨公司墜亡！PO千字文痛訴：化成厲鬼報仇

重訓幫忙輔助！　下秒「槓鈴砸中」2人慘摔畫面曝

男嫌「祖傳醃蛋罐」不吉利4千元賤賣　竟是價值9億「元代青花瓷」

陸女業務直播賣車「內褲被看光」！車行挨轟喊冤：她結婚了

駁台企赴陸投資大衰退說法！　國台辦官員：利潤再投資比例提高

聽信朋友「吃太好才罹腸癌」！他節食爆瘦25kg　治療半個月竟離世

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

起標價4元！法拍「270個保險套」　網傻：被執行人山窮水盡了嗎

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

撞到人還直接輾過去！女童慘「爆頭」身亡　駕駛下秒竟落跑

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

Toyz入獄前認愛篠崎泫「很完美」　她被狠酸「可以兵變」火大反擊

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

女子「身穿紅衣」百貨公司墜亡！PO千字文痛訴：化成厲鬼報仇

重訓幫忙輔助！　下秒「槓鈴砸中」2人慘摔畫面曝

男嫌「祖傳醃蛋罐」不吉利4千元賤賣　竟是價值9億「元代青花瓷」

陸女業務直播賣車「內褲被看光」！車行挨轟喊冤：她結婚了

駁台企赴陸投資大衰退說法！　國台辦官員：利潤再投資比例提高

聽信朋友「吃太好才罹腸癌」！他節食爆瘦25kg　治療半個月竟離世

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

起標價4元！法拍「270個保險套」　網傻：被執行人山窮水盡了嗎

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

撞到人還直接輾過去！女童慘「爆頭」身亡　駕駛下秒竟落跑

特赦無望！陳致中現身曝陳水扁心情　承諾海外1千萬美金全作公益

00878除息首日一度陷貼息「百萬股民揪心」　理財專家2招拆解

可以當正餐吃的冰店！號稱苗栗最強　碗公裝古早味份量太超值

阿扁特赦無望　柯文哲：整個事件變成是耍人家

搶大谷翔平公仔！球迷大排長龍美媒：這太瘋狂了　有人上網拍賣

中俄聯合聲明　俄承認台灣是中華人民共和國不可分割一部分

王美惠連環K警稱「警察助國民黨」　駐警隊長無奈：正常範圍部署

阿伯帶「吉娃娃」結果超大隻　台灣之心「下鄉絕育四大奇觀」

台南市消防之友會特搜辦事處成立　南消特搜隊最佳後盾

NONO遭起訴…經紀人回應了！　「收入現況曝光」只有一字能形容

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

大陸熱門新聞

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

男4千拋售「祖傳醃蛋罐」　竟是9億青花瓷

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

公司解僱賠償給一大袋硬幣！女員工要清點被打

起標價4元！法拍「270個保險套」

轎車撞到人還直接輾過去！女童遭輾爆頭身亡

女子穿紅衣百貨公司墜亡！稱要化成厲鬼報仇

重訓幫忙輔助　下秒「槓鈴砸中」2人慘摔

聽信朋友「吃太好才罹癌」！他節食爆瘦25kg不幸離世

妻「情陷」境外間諜　拉攏丈夫「3人行」

廈金大橋廈門段新進展　懸索橋樁基開鑽

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

殘障妹子街頭唱歌…遭2噁男「打屁股」

福州發布「福馬同城生活圈」10措施

更多熱門

相關新聞

彰化學童遭毆怕到不敢上學！學校出手了

彰化學童遭毆怕到不敢上學！學校出手了

彰化縣芬園鄉某學校發生霸凌事件，一名媽媽上網控訴，兒子在芬園的某間國小上課，並且放學後會去補習班，沒想到竟在求學的過程中，遭到多人霸凌、毆打，導致不敢去學校，讓她急得求助，「誰能幫我～芬園鄉的大家長…。」而彰化縣教育處、校方得知消息後，也已經介入調查，將採取相關措施解決問題。

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

弟弟輕生害租屋處變凶宅！房東告姊姊求償

弟弟輕生害租屋處變凶宅！房東告姊姊求償

台南小學生疑遭霸凌校方遲未通報　市府：檢討改進

台南小學生疑遭霸凌校方遲未通報　市府：檢討改進

關鍵字：

廣州跳樓正佳廣場輕生霸凌

讀者迴響

熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

黃子佼慘了　私藏未成年性影像遭起訴

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

夫赴中出差陌生女接電話　公婆無良回

最正酸菜魚闆娘！貼身旗袍秀刀工被讚爆

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

快訊／國會戰神黃國昌被打臉！　全程影片曝光

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面