陸少年遭11盆開水淋身！8學長「逼穿長袖隱瞞」化膿潰爛才曝光

▲少年遭開水燙傷，隱瞞了9天才就醫。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣西南寧發生嚴重校園霸凌事件，8名初中、高中生包圍痛毆一名13歲的張姓男學生，並將11盆熱開水倒在張生身上，導致張生全身多處嚴重燒燙傷，被送醫救治。

大陸網友近日在網路上爆料，張生目前就讀南寧龍翔學校的初中一年級，今年3月份開始，他遭到同宿舍的4名初中二、三年級學生們欺負，4人要求張生當他們的小弟，幫他們洗衣服，不聽話就要挨打。

見張生好欺負，霸凌的人數逐漸增加到8人，手段也越來越殘暴，包含蓋住張生的頭壓在地上打、拿迴紋針沾墨水在他身上刺等等。

張生5月7日再次被要求幫忙洗衣服，他拒絕之後，幾人竟將他身上的衣服脫到只剩下內褲，接著將他抓進廁所，從熱水器內接了11盆滾燙的開水，潑在張生的肩膀及背上，導致張生全身多處嚴重燒燙傷。

▼少年的傷口已經化膿潰爛。（圖／翻攝微博）



做完一切之後，幾人威脅張生不能告訴任何人，否則就「弄死他」，還逼迫他穿長袖隱藏傷口。出於害怕，張生真的沒告訴任何人，一直到5月15日，另一間宿舍的同學意外看見傷口，向教官通報，事件才終於曝光。

張生被帶到醫院時，已經是受傷的9天之後，傷口早已化膿潰爛，醫生檢查後表示，張生全身60%的面積嚴重傷燒，包括前胸、左後背、大腿內兩側、睪丸、屁股等多個部位潰爛脫皮，治療起來是大工程。

廣西隆安縣教育局22日證實此事，並在通報中指出，經查，龍翔學校隆安校區中學生趙某某、蒙某某等8人對同校同學張某（男，13歲）通過毆打、水燙等方式進行欺凌，造成張某身體多處受傷。目前張某已在區直醫院進行治療，身體狀況恢復良好。