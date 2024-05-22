　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸少年遭11盆開水淋身！8學長「逼穿長袖隱瞞」化膿潰爛才曝光

▲▼陸少年遭11盆開水淋身！8學長「逼穿長袖隱瞞」化膿潰爛才曝光。（圖／翻攝微博）

▲少年遭開水燙傷，隱瞞了9天才就醫。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西南寧發生嚴重校園霸凌事件，8名初中、高中生包圍痛毆一名13歲的張姓男學生，並將11盆熱開水倒在張生身上，導致張生全身多處嚴重燒燙傷，被送醫救治。

大陸網友近日在網路上爆料，張生目前就讀南寧龍翔學校的初中一年級，今年3月份開始，他遭到同宿舍的4名初中二、三年級學生們欺負，4人要求張生當他們的小弟，幫他們洗衣服，不聽話就要挨打。

見張生好欺負，霸凌的人數逐漸增加到8人，手段也越來越殘暴，包含蓋住張生的頭壓在地上打、拿迴紋針沾墨水在他身上刺等等。

張生5月7日再次被要求幫忙洗衣服，他拒絕之後，幾人竟將他身上的衣服脫到只剩下內褲，接著將他抓進廁所，從熱水器內接了11盆滾燙的開水，潑在張生的肩膀及背上，導致張生全身多處嚴重燒燙傷。

▼少年的傷口已經化膿潰爛。（圖／翻攝微博）

▲▼陸少年遭11盆開水淋身！8學長「逼穿長袖隱瞞」化膿潰爛才曝光。（圖／翻攝微博）

做完一切之後，幾人威脅張生不能告訴任何人，否則就「弄死他」，還逼迫他穿長袖隱藏傷口。出於害怕，張生真的沒告訴任何人，一直到5月15日，另一間宿舍的同學意外看見傷口，向教官通報，事件才終於曝光。

張生被帶到醫院時，已經是受傷的9天之後，傷口早已化膿潰爛，醫生檢查後表示，張生全身60%的面積嚴重傷燒，包括前胸、左後背、大腿內兩側、睪丸、屁股等多個部位潰爛脫皮，治療起來是大工程。

廣西隆安縣教育局22日證實此事，並在通報中指出，經查，龍翔學校隆安校區中學生趙某某、蒙某某等8人對同校同學張某（男，13歲）通過毆打、水燙等方式進行欺凌，造成張某身體多處受傷。目前張某已在區直醫院進行治療，身體狀況恢復良好。

ET快訊
高中生第一個被砍！父嘆「仇恨沒有用」：有英雄兒子才能活著
雨傘哥誤傷友軍！長髮男急喊2次：不是我　曝當下心情
快訊／車廂監視器首曝光！眾人奔逃　藍眼妹險被抓
快訊／黃勇傳現身了！　鞠躬道歉
3刀男爸哽咽：沒權力要求原諒！　想去醫院探視：真的對不起
快訊／闖入平交道！　男遭區間車撞死
獨／只想保護妻子！　「黑衣奪刀男」身分曝
快訊／「3刀男」偵訊6小時　殺人未遂罪移送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「聽障寶寶」首次聽見聲音被嚇哭　網感動：歡迎來到新世界

恐怖！夜半睡醒嬰兒失蹤了　四川夫妻踏上29年尋子路

陸少年遭11盆開水淋身！8學長「逼穿長袖隱瞞」化膿潰爛才曝光

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

合肥武漢等5城市跟進　下調頭期款與房貸利率

陸解壓玩具「捏捏」爆紅！賣家製作到身體不適閉店

小四女童「吃口香糖被嗆」…倒地窒息亡！家長控：學校責任很大

半年瘦15公斤！　北大超熱門「減肥課」得抽籤上課

陸軍工「仿生魚機器人」再進化　多款偽裝「魟魚」北京軍博會亮相

陸30年期特別國債搶手　兩度觸發臨時停牌

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

「聽障寶寶」首次聽見聲音被嚇哭　網感動：歡迎來到新世界

恐怖！夜半睡醒嬰兒失蹤了　四川夫妻踏上29年尋子路

陸少年遭11盆開水淋身！8學長「逼穿長袖隱瞞」化膿潰爛才曝光

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

合肥武漢等5城市跟進　下調頭期款與房貸利率

陸解壓玩具「捏捏」爆紅！賣家製作到身體不適閉店

小四女童「吃口香糖被嗆」…倒地窒息亡！家長控：學校責任很大

半年瘦15公斤！　北大超熱門「減肥課」得抽籤上課

陸軍工「仿生魚機器人」再進化　多款偽裝「魟魚」北京軍博會亮相

陸30年期特別國債搶手　兩度觸發臨時停牌

出手擋3刀男！長髮英雄回憶驚悚過程　謝大家一起幫忙「覺得很棒」

開放「代理孕母」拼年底送立法院！邱泰源：用最快的速度處理好

男子闖平交道慘遭區間車撞死　台鐵11列車延誤

「街頭壓制國會的時代已過」　朱立倫：民進黨別想少數霸凌多數

快訊／新莊租賃車撞倒走路阿嬤　後腦撞地失去意識送醫搶救

中國大使批日「帶人民入火坑」　日本官房長官：言論極不恰當

蘇打綠日倒數8天...團員搶先獻驚喜！　宣布還要送禮物

保額百萬以下免強制執行！　金管會彭金隆：6月修法預告

高中生第一個被砍！父嘆「仇恨沒有用」：有英雄兒子才能活著

中捷英雄長髮男「戰袍洗3次才乾淨」　女友暈：血味太濃洗到吐

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

大陸熱門新聞

夫妻一起確診結直腸癌！醫曝原因：兇手在飯桌上

快訊／國台辦連2天批賴清德「台獨」

4百萬粉最有錢網紅被封殺！因1點惹怒大陸

黃介正：台灣危險程度遠高於過去

10歲女童吃口香糖被嗆　倒地窒息身亡

貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

10天前還在擺攤！他唱1首歌爽暴富每天進帳450萬

員工每天帶薪拉屎6小時　老闆氣到開除

環時：讓台獨勢力感到真切的疼　

若不解除禁團令！觀光業醞釀6／1抗議

陸解壓玩具「捏捏」爆紅！賣家身體不適閉店

買和尚鸚鵡當寵物！醫生1年後轉手賣掉要坐牢

27歲正妹深夜爬山身亡！　同伴曾打電話求救

「無限牛舌」狂上桌　2女燒烤店吃到快崩潰

更多熱門

相關新聞

20年前被脫光　他見霸凌者職業：為何有資格

20年前被脫光　他見霸凌者職業：為何有資格

「這種人為什麼有資格當老師？」一名網友發文表示，他近日突然發現，以前霸凌過人的學姐現在竟已成為幼兒園老師，「內心的瘡疤再度被揭起」。貼文曝光後，引發網友討論，「霸凌者永不該被原諒」、「黑暗榮耀真實版上線」。

女子穿紅衣百貨公司墜亡！稱要化成厲鬼報仇

女子穿紅衣百貨公司墜亡！稱要化成厲鬼報仇

彰化學童遭毆怕到不敢上學！學校出手了

彰化學童遭毆怕到不敢上學！學校出手了

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

台南小學生疑遭霸凌校方遲未通報　市府：檢討改進

台南小學生疑遭霸凌校方遲未通報　市府：檢討改進

關鍵字：

開水霸凌

讀者迴響

熱門新聞

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

國道驚見學生排隊淋雨走路

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

歐漢聲大方認愛！

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！畫面播出網嚇壞

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

警追手機失竊意外查獲誘騙案

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面