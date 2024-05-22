「跟波音707一樣快」！廣東要建時速600km磁浮列車　3小時到上海

▲廣東首條中低速磁浮列車清遠旅遊專列在龍年2024春節前啟動試營運。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者陳致平／綜合報導

中國廣州市計劃興建一條時速可達600公里的磁浮列車，完工後從廣州到上海只需約3小時。根據陸媒報導，廣州最近發布了2035綜合交通規劃，提出建設珠江三角洲樞紐，新增廣珠澳高鐵和廣深第二高鐵，並預留京港澳高速磁浮和滬（深）廣高速磁浮2條通道。

廣州市近日發布2035綜合交通規畫，計畫興建時速高達600公里的磁浮列車，聲稱是世界上最快的陸地交通工具，約與波音707客機在高空飛行的速度相當。

其中，高速磁浮列車設計時速在600公里以上，聲稱是陸地最快交通，到目前為止，全球尚未有此級別的高速磁浮列車投入營運。

如完工後，上海和廣州之間的距離約為1600公里，屆時可3小時內抵達；廣州至北京之間的距離約為2000公里，屆時可3.3小時左右抵達。

目前，上海至廣州的高鐵運行時間約為8小時，廣州至北京的高鐵運行時間約為12小時。相比之下，高速磁浮列車建成後，兩地之間的旅行時間將大幅縮短。

據《星島日報》指出，中國已建成3條磁浮線，包括上海磁浮線、北京地鐵S1線、長沙磁浮快線。這些磁浮線多屬於中低速磁浮，當中最快的上海磁浮最高時速430公里，但受到新冠疫情的影響調整營運策略，現時速已降到300公里。

目前，全球多國正在推進磁浮列車項目，以提升交通效率並縮短旅行時間。日本正在建設中央新幹線，德國計劃重啟慕尼黑機場線並討論漢堡至柏林的項目。美國研究華盛頓特區至巴爾的摩和洛杉磯至拉斯維加斯的磁浮線路，韓國也計畫建設釜山至首爾的高速磁浮列車。