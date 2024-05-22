　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「跟波音707一樣快」！廣東要建時速600km磁浮列車　3小時到上海

▲廣東首條中低速磁浮列車清遠旅遊專列在龍年春節前啟動試營運。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲廣東首條中低速磁浮列車清遠旅遊專列在龍年2024春節前啟動試營運。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者陳致平／綜合報導

中國廣州市計劃興建一條時速可達600公里的磁浮列車，完工後從廣州到上海只需約3小時。根據陸媒報導，廣州最近發布了2035綜合交通規劃，提出建設珠江三角洲樞紐，新增廣珠澳高鐵和廣深第二高鐵，並預留京港澳高速磁浮和滬（深）廣高速磁浮2條通道。

廣州市近日發布2035綜合交通規畫，計畫興建時速高達600公里的磁浮列車，聲稱是世界上最快的陸地交通工具，約與波音707客機在高空飛行的速度相當。

其中，高速磁浮列車設計時速在600公里以上，聲稱是陸地最快交通，到目前為止，全球尚未有此級別的高速磁浮列車投入營運。

如完工後，上海和廣州之間的距離約為1600公里，屆時可3小時內抵達；廣州至北京之間的距離約為2000公里，屆時可3.3小時左右抵達。

目前，上海至廣州的高鐵運行時間約為8小時，廣州至北京的高鐵運行時間約為12小時。相比之下，高速磁浮列車建成後，兩地之間的旅行時間將大幅縮短。

據《星島日報》指出，中國已建成3條磁浮線，包括上海磁浮線、北京地鐵S1線、長沙磁浮快線。這些磁浮線多屬於中低速磁浮，當中最快的上海磁浮最高時速430公里，但受到新冠疫情的影響調整營運策略，現時速已降到300公里。

目前，全球多國正在推進磁浮列車項目，以提升交通效率並縮短旅行時間。日本正在建設中央新幹線，德國計劃重啟慕尼黑機場線並討論漢堡至柏林的項目。美國研究華盛頓特區至巴爾的摩和洛杉磯至拉斯維加斯的磁浮線路，韓國也計畫建設釜山至首爾的高速磁浮列車。

ET快訊
快訊／股東要失望了！路易莎突宣布「撤回上櫃申請」
殺人未遂犯行蹤曝！搭公車往新莊逃逸
藝人集體轉發「台灣必將回歸祖國懷抱」　侯佩岑、歐陽娜娜加入
快訊／中捷3刀男殺人未遂罪聲押！
快訊／捷運出站畫面曝！　殺人未遂犯穿著格紋襯衫
快訊／退休男遭詐騙3000萬房產　關鍵買家羈押禁見
快訊／高雄刑大遭搜索　3人被帶走
獨／女警半套店兼差　自家人曝秘辛
快訊／民眾目擊通報！　殺人未遂犯疑在林口
00940換股！長榮遭狂砍近2.3萬張　股價逆勢抗跌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雲南國中生被同學拿「菜刀砍後腦勺」　家長：身亡校方才通知

「跟波音707一樣快」！廣東要建時速600km磁浮列車　3小時到上海

國中生遭同學「菜刀砍後腦勺」亡！父母隔天才知死訊…暗黑內幕曝

中國英國商會：未來5年在中國經商更困難

梵蒂岡有意在北京常設辦公室？　陸外交部：願推動關係不斷改善

同行間諜？女子入職4天「盜拍百張店家配方」　她稱：想開新店

香港新登記車輛　超過64%為電動車　

「學會走捷徑，當人上人！」　陸上億貪官從小教育兒走歪路

釣10公斤大魚「遭拖入水中」　他「邊游泳邊收竿」堅持不放手

撞倒百貨「49萬兔子雕塑」下秒倒地大碎裂！他隔天又撞一次賠慘了

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

雲南國中生被同學拿「菜刀砍後腦勺」　家長：身亡校方才通知

「跟波音707一樣快」！廣東要建時速600km磁浮列車　3小時到上海

國中生遭同學「菜刀砍後腦勺」亡！父母隔天才知死訊…暗黑內幕曝

中國英國商會：未來5年在中國經商更困難

梵蒂岡有意在北京常設辦公室？　陸外交部：願推動關係不斷改善

同行間諜？女子入職4天「盜拍百張店家配方」　她稱：想開新店

香港新登記車輛　超過64%為電動車　

「學會走捷徑，當人上人！」　陸上億貪官從小教育兒走歪路

釣10公斤大魚「遭拖入水中」　他「邊游泳邊收竿」堅持不放手

撞倒百貨「49萬兔子雕塑」下秒倒地大碎裂！他隔天又撞一次賠慘了

嘉市警教育合作反霸凌　全市45所學校宣導走透透

花蓮旅遊補助6月上路　李孟諺：視需求「台鐵加開觀光團體列車」　

「把太陽花砸在黃國昌臉上剛好而已」　吳沛憶轟：背叛民主背叛學運

老舊電氣易釀災　臺東縣府呼籲安裝住宅火災警報器

有客人！里長汪廁所上一半「臉色為難」　下秒決定衝去迎接

要平等！奧地利突不認台灣國際駕照　奧國人也不能在台駕車

翁半夜洗衣摔倒...全身濕喊「救命」妻重聽沒反應　警消破門救人

興櫃咖啡業路易莎重磅宣布　「撤回上櫃申請」

輝達黃仁勳帶旺！所羅門6交易日漲4成　並列14檔注意股

新生國中美術班學習成果美展　台東文化處藝文中心展出

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

大陸熱門新聞

夫妻一起確診結直腸癌！醫曝原因：兇手在飯桌上

黃介正：台灣危險程度遠高於過去

撞倒百貨49萬兔子雕塑大碎裂！他要賠慘了

4百萬粉最有錢網紅被封殺！因1點惹怒大陸

快訊／國台辦連2天批賴清德「台獨」

員工每天帶薪拉屎6小時　老闆氣到開除

10歲女童吃口香糖被嗆　倒地窒息身亡

國中生遭同學菜刀砍後腦勺亡！父母隔天才知死訊

貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

10天前還在擺攤！他唱1首歌爽暴富每天進帳450萬

若不解除禁團令！觀光業醞釀6／1抗議

環時：讓台獨勢力感到真切的疼　

半年瘦15公斤！　北大「減肥課」超搶手

陸解壓玩具「捏捏」爆紅！賣家身體不適閉店

更多熱門

相關新聞

蕾哈娜空降上海！化身「煎餅果子」師傅

蕾哈娜空降上海！化身「煎餅果子」師傅

美國巨星蕾哈娜昨（20）日驚喜現身上海，出席Fenty Beauty快閃店的活動，甚至在活動現場的煎餅果子攤位，努力學習還煎給粉絲吃。讓粉絲又驚又喜並直呼，「不敢相信，居然是真的！」

特斯拉傳將建立大陸資料中心

特斯拉傳將建立大陸資料中心

吸力超強！人妻同時吸乾3小王詐千萬

吸力超強！人妻同時吸乾3小王詐千萬

為吸引特斯拉等外資　上海政府放寬出口限制

為吸引特斯拉等外資　上海政府放寬出口限制

女子穿紅衣百貨公司墜亡！稱要化成厲鬼報仇

女子穿紅衣百貨公司墜亡！稱要化成厲鬼報仇

關鍵字：

廣州磁浮列車交通規劃上海

讀者迴響

熱門新聞

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

國道驚見學生排隊淋雨走路

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

歐漢聲大方認愛！

快訊／殺人未遂犯最新行蹤曝光！捷運板橋新埔站下車

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！畫面播出網嚇壞

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面