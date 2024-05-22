嘉市警教育合作反霸凌　全市45所學校宣導走透透

▲▼ 校園霸凌零容忍 警政教育合作反霸凌，嘉義市警方5月底宣導走遍全嘉義市45所學校達成普及百分之百 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

落實嘉義市長黃敏惠強調「教育當先鋒，警政作後盾」的少年犯罪預防理念，嘉義市政府警察局持續不斷辦理「走進校園、走入人群」反霸凌宣導，著重紮根教育，透過主辦或協辦活動、受邀專題演講、設攤宣導或發送張貼文宣及廣播網路等多元方式與民眾遊戲、有獎徵答互動，將預防犯罪知識寓教於樂傳遞民眾，經統計112年實施153場次、約10萬6,967人次參與。

為防制校園霸凌問題，112年12月26日嘉義市政府警察局主動聯合嘉義市教育處、學生校外生活輔導會等教育單位，並偕同少年輔導網絡統籌單位市府少年輔導委員會共同組成宣導列車團隊，以開往嘉義市各級學校共45所（站）為目標，按各校提供時間配合實施入校園（班級）反霸凌犯罪預防宣導快閃行動。

首發宣導列車開始於各校學期末、放寒假前，自112年12月28日起啟動，首次於重要節日期前加強灌輸少年學生正確法治觀念，強化假期間安全維護，後續則配合各級學校112學年度第二學期實施友善校園週、大專院校112學年度校外賃居輔導系列活動等重點宣導期程，發動列車後續班次。宣導列車推動迄今，已結合各校重要活動共辦理3場次擴大預防犯罪宣導，分別為112年12月28日寒假前首發車抵達第一站國立嘉義大學附設實驗國民小學、113年2月21日抵達嘉義市宣信國民小學擴大示範112學年度第二學期友善校園週及4月20日抵達國立嘉義高級中學歡慶創校百週年校慶慶祝大會，反霸凌問題獲各界重視。

市警局由少年警察隊為主辦，並以該局「警察大白熊」為犯罪預防形象大使，強化自我保護意識及反霸凌，入校宣導馬不停蹄，預計113年5月31日止，即完成全嘉義市校園宣導45所(不重複)，達成普及率100%，後續更獲已實施前往之嘉義市民生國民中學、國立嘉義女子高級中學等多間學校，向該局少年警察隊申請額外加開場次，反映該局宣導活動生動活潑，深受廣大嘉義市師生、家長熱烈歡迎，迴響不斷。

市警局積極實施反霸凌宣導，頗受好評並引起共鳴，另對於少年霸凌行為，背後是否有遭幫派組織介入問題，該局亦拿出魄力對應，已於113年1月18日成立少年警察隊掃黑專責小隊，加強整合少年警察隊與刑事警察大隊掃黑專責隊等刑事偵查量能，共同溯源擴大偵辦掃蕩，迄今計移送少年法庭審理2件3名少年。除介接各校校安室、市政府少年輔導委員會，掌握幫派吸收少年犯罪情資，即時依規定蒐證及提報，溯源掃蕩幕後黑幫分子，深入布線杜絕幫派組合以暴力脅迫、金錢利誘、毒品控制或其他方式吸收少年加入之情事發生，以型塑嘉義市成為「壞人最討厭的城市」，落實保護少年學子身心健全發展。