　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉市警教育合作反霸凌　全市45所學校宣導走透透

▲▼ 校園霸凌零容忍 警政教育合作反霸凌5月底宣導走遍全嘉義市45所學校達成普及百分之百 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 校園霸凌零容忍 警政教育合作反霸凌，嘉義市警方5月底宣導走遍全嘉義市45所學校達成普及百分之百 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

落實嘉義市長黃敏惠強調「教育當先鋒，警政作後盾」的少年犯罪預防理念，嘉義市政府警察局持續不斷辦理「走進校園、走入人群」反霸凌宣導，著重紮根教育，透過主辦或協辦活動、受邀專題演講、設攤宣導或發送張貼文宣及廣播網路等多元方式與民眾遊戲、有獎徵答互動，將預防犯罪知識寓教於樂傳遞民眾，經統計112年實施153場次、約10萬6,967人次參與。

為防制校園霸凌問題，112年12月26日嘉義市政府警察局主動聯合嘉義市教育處、學生校外生活輔導會等教育單位，並偕同少年輔導網絡統籌單位市府少年輔導委員會共同組成宣導列車團隊，以開往嘉義市各級學校共45所（站）為目標，按各校提供時間配合實施入校園（班級）反霸凌犯罪預防宣導快閃行動。

▲▼ 校園霸凌零容忍 警政教育合作反霸凌5月底宣導走遍全嘉義市45所學校達成普及百分之百 。（圖／嘉義市警局提供）

首發宣導列車開始於各校學期末、放寒假前，自112年12月28日起啟動，首次於重要節日期前加強灌輸少年學生正確法治觀念，強化假期間安全維護，後續則配合各級學校112學年度第二學期實施友善校園週、大專院校112學年度校外賃居輔導系列活動等重點宣導期程，發動列車後續班次。宣導列車推動迄今，已結合各校重要活動共辦理3場次擴大預防犯罪宣導，分別為112年12月28日寒假前首發車抵達第一站國立嘉義大學附設實驗國民小學、113年2月21日抵達嘉義市宣信國民小學擴大示範112學年度第二學期友善校園週及4月20日抵達國立嘉義高級中學歡慶創校百週年校慶慶祝大會，反霸凌問題獲各界重視。

▲▼ 校園霸凌零容忍 警政教育合作反霸凌5月底宣導走遍全嘉義市45所學校達成普及百分之百 。（圖／嘉義市警局提供）

市警局由少年警察隊為主辦，並以該局「警察大白熊」為犯罪預防形象大使，強化自我保護意識及反霸凌，入校宣導馬不停蹄，預計113年5月31日止，即完成全嘉義市校園宣導45所(不重複)，達成普及率100%，後續更獲已實施前往之嘉義市民生國民中學、國立嘉義女子高級中學等多間學校，向該局少年警察隊申請額外加開場次，反映該局宣導活動生動活潑，深受廣大嘉義市師生、家長熱烈歡迎，迴響不斷。

▲▼ 校園霸凌零容忍 警政教育合作反霸凌5月底宣導走遍全嘉義市45所學校達成普及百分之百 。（圖／嘉義市警局提供）

市警局積極實施反霸凌宣導，頗受好評並引起共鳴，另對於少年霸凌行為，背後是否有遭幫派組織介入問題，該局亦拿出魄力對應，已於113年1月18日成立少年警察隊掃黑專責小隊，加強整合少年警察隊與刑事警察大隊掃黑專責隊等刑事偵查量能，共同溯源擴大偵辦掃蕩，迄今計移送少年法庭審理2件3名少年。除介接各校校安室、市政府少年輔導委員會，掌握幫派吸收少年犯罪情資，即時依規定蒐證及提報，溯源掃蕩幕後黑幫分子，深入布線杜絕幫派組合以暴力脅迫、金錢利誘、毒品控制或其他方式吸收少年加入之情事發生，以型塑嘉義市成為「壞人最討厭的城市」，落實保護少年學子身心健全發展。

▲▼ 校園霸凌零容忍 警政教育合作反霸凌5月底宣導走遍全嘉義市45所學校達成普及百分之百 。（圖／嘉義市警局提供）

 
ET快訊
快訊／殺人未遂犯抓到了！
獨／BMW保養被偷開！深夜趴走7hrs國道飆速149km　她
劉在錫出道33年終於結束租屋生活！　砸2億買江南豪宅
詐團利用「長髮哥」騙錢　刑事局出手了
嚴重亂流數恐增3倍　科學家示警
馮語婷被「拍下真面目」首發聲！　揭高男身分：人人都可以是

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

臺東縣府6月搶先推旅遊獎勵　縣長饒慶鈴：歡迎民眾遊臺東

「兒子」傳訊索20萬　台東情侶急奔郵局...行員報警阻詐

嘉市警教育合作反霸凌　全市45所學校宣導走透透

老舊電氣易釀災　臺東縣府呼籲安裝住宅火災警報器

新生國中美術班學習成果美展　台東文化處藝文中心展出

領錢投資「說不出股票代號」　警銀聯手阻詐保民眾百萬血汗錢

康寧大學為學子祈福　祝福專技畢業生國考包中

東港安泰醫院聯手瓦磘國小附設幼兒園　打造兒童優化醫療照顧

驚魂！高雄婦聽導航開進墓地又卡田中　恆春警助脫困

台南400全民教育　「教育的時空旅行」主展館搶先開箱！

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

臺東縣府6月搶先推旅遊獎勵　縣長饒慶鈴：歡迎民眾遊臺東

「兒子」傳訊索20萬　台東情侶急奔郵局...行員報警阻詐

嘉市警教育合作反霸凌　全市45所學校宣導走透透

老舊電氣易釀災　臺東縣府呼籲安裝住宅火災警報器

新生國中美術班學習成果美展　台東文化處藝文中心展出

領錢投資「說不出股票代號」　警銀聯手阻詐保民眾百萬血汗錢

康寧大學為學子祈福　祝福專技畢業生國考包中

東港安泰醫院聯手瓦磘國小附設幼兒園　打造兒童優化醫療照顧

驚魂！高雄婦聽導航開進墓地又卡田中　恆春警助脫困

台南400全民教育　「教育的時空旅行」主展館搶先開箱！

快訊／極度危險犯抓到了！搭客運、捷運趴趴走4天　簡郁紘新莊落網

星宇航空「3倍薪水挖角」調查官跳槽　運安會坦言：留不住人

Snow Man佐久間大介甩搞笑形象演「恐怖跟蹤狂」！隊友笑翻：找對人

黃捷質詢「早餐吃什麼」官員拒答成藐視國會　白喬茵：別再說腦殘話

江承諺轉戰台鋼變身防禦率王　餅總剖析「聰明」策略

搭北高旅展華航西雅圖未稅2.2萬元起　阿聯酋航空送渡假村門票

劉在錫出道33年終於結束租屋生活！「砸2億買江南豪宅」韓網驚：現在才？

詐騙集團利用「長髮哥」騙錢　刑事局出手了：已主動偵辦

企業經營權之爭難解？　永佳捷董座點出唯一解方

臺東縣府6月搶先推旅遊獎勵　縣長饒慶鈴：歡迎民眾遊臺東

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

地方熱門新聞

逃犯事件　宜蘭學校全面暫停開放

季節變換喉嚨癢癢　醫授精準找到列缺穴解決

集集鎮公所移除火車站周邊1.6公里小葉欖仁

技術翻轉人生　謝富生從叛逆少年到大學生

桃園前客家局長林昭賢父親病逝　低調辦理後事

隨機砍人事件後！中捷人潮銳減　見警率增加

花蓮「好市加倍劵」　邀您暑假迺東大門夜市

4歲女童溜出門　被帶回派出所看卡通吃餅乾

台南市府加強公共運輸緊急應變讓民眾搭車安心

因應中捷隨機傷人案黃偉哲：強化人員危機反應訓練

拍片找景很困擾？台南幫你全搞定！

新北打造人本環境　侯友宜視察土城人行道

嘉義配天宮國際籃球錦標賽　122隊2000人參賽

鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合補助資格

更多熱門

相關新聞

陸少年遭11盆開水淋身　長袖下已化膿潰爛

陸少年遭11盆開水淋身　長袖下已化膿潰爛

廣西南寧發生嚴重校園霸凌事件，8名初中、高中生包圍痛毆一名13歲的張姓男學生，並將11盆熱開水倒在張生身上，導致張生全身多處嚴重燒燙傷，被送醫救治。

嘉市警攜手中油反詐騙宣導

嘉市警攜手中油反詐騙宣導

20年前被脫光　他見霸凌者職業：為何有資格

20年前被脫光　他見霸凌者職業：為何有資格

女子穿紅衣百貨公司墜亡！稱要化成厲鬼報仇

女子穿紅衣百貨公司墜亡！稱要化成厲鬼報仇

彰化學童遭毆怕到不敢上學！學校出手了

彰化學童遭毆怕到不敢上學！學校出手了

關鍵字：

嘉義市警局校園宣導霸凌

讀者迴響

熱門新聞

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

國道驚見學生排隊淋雨走路

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

快訊／殺人未遂犯最新行蹤曝光！捷運板橋新埔站下車

歐漢聲大方認愛！

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面