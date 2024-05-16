餐飲油煙處理設備裝設好　油煙異味不擾鄰

▲台東環保局呼籲。安裝妥善的油煙、異味收集處理設備，並應定期檢視，確保正常操作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由於大多數的美食餐廳鄰近住商混合區、住宅區，其烹調食物所產生的油煙與異味，如未經收集處理設備或設備功能不佳而排放到店外，將影響周遭環境的空氣品質及人體健康，也易引發民眾抱怨而陳情，根據臺東縣政府統計餐飲油煙近3年陳情數，從110年284件、111年139件到112年的122件，案件逐年下降，發揮了改善的效果，縣府提醒業者安裝妥善的油煙、異味收集處理設備，並應定期檢視，確保正常操作，共同維護優質的生活環境。若相關防制措施經限期未改善，散布油煙或異味者，可依空氣污染防制法裁罰1,200元至5百萬元，或經採樣測定異味超過排放標準，依同法可裁罰2萬元至2千萬元。

臺東縣政府表示，許多餐飲業為了方便大眾享用美食及吸引更多人潮，大多開設於人口密度較高或人潮聚集的住商混合區，因此排油煙管口往往緊鄰街道與鄰戶，如烹飪區未裝設油煙收集處理設備而直接排放油煙與異味，將造成空氣污染，不僅影響室內用餐環境及周遭的空氣品質，長期之下也會對人體健康造成危害，呼籲餐飲業者安裝好油煙與異味防制設施，並應確保功能正常運作，保護他人也保護自已與員工，一起營造臺東優質的生活環境。

臺東縣環保局則指出，餐飲業油煙與異味是民眾生活關注的環境問題，易引起周遭居民陳情，透過稽查與輔導方式，告知有關的空氣污染法規，提供業者油煙與異味收集處理設備相關防制措施資料，例如安裝油煙集氣罩附加濾網或擋板、排風管、靜電處理機、水洗設備(如漂白水配方水洗、臭氧式水洗)等設備資訊，督促業者改善及落實防制措施，自主檢視各設備功能與定期保養，以免油煙或異味散布。

環保局呼籲，餐飲業提供無油煙異味的環境享用美食，維護周遭空氣品質，都可為美食及商譽加分，同時歡迎民眾一起關心我們的生活環境，若有發現油煙異味污染，請撥24小時免費專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或可透過公害陳情網頁https://ww3.moenv.gov.tw、手機APP公害報報等方式報案