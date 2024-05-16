身障民眾「爬出門找義肢」　台東暖警洗澡便器椅推他回家

▲暖警以「洗澡便器椅」助推返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣警察局池上分駐所警員蘇姵尹、蔡誌昇及實務訓練生李沛苓，於15日18時許，接獲通報指稱有民眾倒臥在路旁，隨即抵達現場查看，發現路倒的林姓民眾為一名身障者，因為右小腿截肢而裝義肢，但因忘記義肢放在何處，遂以「爬行」方式外出尋找，被路過民眾發現才報警處理。後經員警以洗澡便器椅助推，將其平安護送返家。



「他就是一隻腿沒有，有裝義肢」，員警到場時，附近鄰居這樣說著。於15日18時許，有民眾發現有人在路旁「爬行」，恐其發生意外事故，遂撥打110報案。

池上分駐所員警獲報後立即趕赴現場，所幸此時林姓民眾，已在左右鄰居協助下扶至路旁休息。後經員警了解，林民因病導致右小腿截肢，行動方面要靠義肢支撐才能站穩，於晚間要外出時，忘記義肢放在何處，但於屋內遍尋不著，因其無法靠單腳站立，遂以「爬行」方式外出找尋，以至於路過民眾看到，以為發生意外事故，才立即報警處理。

員警知悉上情後，允諾會與村長協助他，詢問左右鄰居有沒有人發找到他的義肢。另外因他離家約有百餘公尺，員警暖心找來一個移動式洗澡便器椅，再攙扶其坐上椅子，由員警順利將其推送返家。鄰里鄉民看到警察如此的用心及暖心，都給予稱讚及肯定，並說「有您們真好」。

關山警察分局表示，池上分駐所警員蘇姵尹、蔡誌昇及實務訓練生李沛苓，發揮高度同理心，協助截肢身障男平安返家，積極熱忱的服務精神，足為同仁榜樣。另呼籲民眾若發現可疑人事物，請立即撥打110報案專線，警察將儘速抵達現場並妥適處置，以維護民眾生命財產安全。