齊心維護室內空氣　臺東推動巡檢輔導行動

▲臺東推動室內空氣品質巡檢輔導行動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為確保民眾在室內場所的呼吸健康，臺東縣政府針對適用室內空氣品質自主管理標章等19類公私場所，推動巡檢輔導作業，經調查臺東縣內醫療社福機構、幼兒園、托嬰中心、圖書館及政府機關等公私場所，已超過30間表達配合意願，臺東縣環保局將陸續至現場進行量測室內二氧化碳（CO2），以協助瞭解各場所室內空氣品質狀態。

臺東縣政府表示，多數民眾不論在生活、工作、休閒等活動，都需長時間處於室內空間，因此室內空氣品質已經成為不可忽視的一環，若無法有效流通換氣，人體呼吸所產生的二氧化碳、家具漆料揮發的有機化合物及細菌、真菌等污染物將持續累積，將對人體健康造成潛在威脅，為使縣民擁有健康永續的生活環境，呼籲各類場所重視室內空氣品質管理，同時呼應聯合國17項永續發展目標(SDGs)第3項「確保及促進各年齡層健康及福祉」目標。

臺東縣環保局指出，近年各類場所對於室內空氣品質的重視有逐漸提升的趨勢，進而提高參與環保局巡檢輔導的意願，讓場所不僅能初步掌握室內空氣品質狀態，還更能進一步瞭解室內空氣品質現行管理規定，落實場所自主管理維護外，亦有助於臺東縣室內空氣品質自主管理標章的推廣。環保局歡迎縣內各類場所如有室內空氣品質管理相關問題歡迎撥打專線 089-232133諮詢，環保局將持續協同各類場所目的事業主管機關辦理巡檢輔導及講習說明活動，以提升場所室內空氣品質，共同維護縣民健康。