「我想回家吃蛋糕」台東植物人用平板點出母親節願望

▲台東植物人用平板點出母親節願望，創世台東院幫助他實現願望。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

母親節大家都期待與媽媽及家人團聚過節，對植物人來說，這份心願可說難上加難。創世院阿丞日前在職能治療師協助下，花了近30分鐘在平板上點出「我要吃蛋糕」、「回家」、「母親節快樂」，表示想回家過母親節。在母親節當日，創世台東院院長王玉鳳排除萬難，偕同治療師及社工，特別準備蛋糕帶阿丞回家看媽媽，與家人度過一個感人又溫馨的母親節。

現年24歲的阿丞，20歲時因一場車禍，腦傷呈植物人狀態，因父母無力承受照顧及經濟沉重負擔，2020年6月阿丞入住創世安養，經過3年，阿丞在專業照護及職能治療師復健服務之下，肢體及精神狀況漸趨穩定，並於2023年明顯進步，對外界會有反應。經職能治療師蕭納德數月的陪伴訓練，目前已可緩慢地在平板上點字，表達心意。母親節當天阿丞回到家的那一刻，媽媽不禁感動落淚，因為這是4年來阿丞第一次回家，一家人再次團圓，就是最好的母親節禮物。

▲台東植物人用平板點出母親節願望，創世台東院幫助他實現願望。（圖／記者楊漢聲翻攝）

創世台東院院長王玉鳳表示︰「台東院目前安養52位弱勢家庭植物人，到宅服務100個植物人家庭，植物人每人每天約需10片尿布，安養院1個月需1.6萬片尿布，懇請您擔任「植愛助養人」，每月1000元，維持一整年，幫助台東偏鄉植物人尿布經費。愛心專線：089-220848。郵政劃撥：50173235，戶名︰創世基金會，備註︰助養人。捐款連結：https://reurl.cc/QRZo5O