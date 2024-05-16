親赴北平東路高舉芭樂　柯文哲號召小草519上街頭「拒絕芭樂票」

記者袁茵／台北報導

準總統賴清德將於520上任，民眾黨發起519草根決心遊行，由黨主席柯文哲親自號召民眾，當天下午2時前往民進黨中央黨部前的北平東路向蔡政府「算總帳」。民眾黨16日釋出前導影片跟照片，柯文哲在北平東路前高舉芭樂，喊話「上街頭拒絕芭樂票！」

民眾黨16日釋出519草根決心遊行的前導片，只見柯文哲騎著YouBike抵達民進黨中央黨部前的北平東路，幕僚則拿出了一袋旗山珍珠芭樂當道具。柯文哲表示，拿芭樂的原因是民進黨執政8年選舉支票都跳票，也就是「芭樂票」，所以519要用芭樂當意象。

▲民眾黨519遊行前導照片，黨主席柯文哲拿著象徵「芭樂票」的芭樂站在北平東路前，號召粉絲一同上街。（圖／民眾黨提供）

柯文哲也提及，「謙卑謙卑再謙卑」是誰講的？現在是「傲慢傲慢再傲慢」，包括憲政改革、國會改革、媒體改革、司法改革都跳票。隨後柯文哲則高舉著芭樂站在民進黨中央黨部前拍照，其中一度出現插曲，柯文哲手中的芭樂突然掉到地上，結果還彈起來，讓柯文哲慘叫「偶的芭樂！」

根據民眾黨規劃，519草根決心行動將於5月19日下午2時在北平東路展開，以「憲政改革、司法改革、國會改革、媒體改革」作為主訴求，而民眾黨的市議員、立委們都將與會，壓軸則輪到黨主席柯文哲上台致詞。柯文哲日前也喊話，希望不分黨派、認同改革的民眾一起站上街頭，展現草根決心。