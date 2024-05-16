才摸完黃國昌⋯傅崐萁換拍他頭　陳世軒1動作反制喊：不要碰我頭！

▲傅崐萁摸陳世軒的頭。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者袁茵／台北報導

為了17日院會三讀通過國會改革修法，國民黨團15日起夜宿議場門口，民眾黨團隨後加入，晚間2黨團總召傅崐萁、黃國昌坐鎮時，傅崐萁摸了黃國昌的頭，引發綠營一陣狂酸。民眾黨16日中午在議場前直播，傅崐萁入鏡直播與網友打招呼，並拍了一下新北市議員陳世軒的頭說「你看我們這小朋友⋯」，使陳世軒立刻跳起來喊「不要碰我頭！」

國會改革五法預計17日在立法院院會三讀，為防止民進黨團杯葛，藍白15日晚間起由立委輪流排班守在議場，但當晚卻發生黃國昌與陳世軒接受網路媒體直播時，談到若17日當天上演「武場」怎麼辦，黃國昌笑稱交給國民黨團，使另一側的傅崐萁拍了一下黃國昌的頭，此舉引來民進黨狂酸黃國昌。

而藍白持續在16日進行守議場門口行動，中午期間，民眾黨發言人吳怡萱、台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒一行人到立法院探班，當時輪到民眾黨團幹事長吳春城、立委林國成坐鎮，5人一同並透過YouTube「民眾之聲」直播向支持者聊天。

直播到一半時，林國成看到傅崐萁經過，並與對方打招呼，而傅崐萁也走到鏡頭前與支持者打招呼，左手則放在陳世軒的肩膀上；傅崐萁隨即表示「昨天晚上非常認真在這裡，你看我們這小朋友⋯」話說到一半，傅崐萁則拍了拍陳世軒的頭，陳世軒也嚇到跳起來直言「總召，不要碰我頭！」旁邊則哈哈大笑。

而傅崐萁拍了拍陳世軒肩膀，示意要陳世軒坐下，一旁林國成緩頰「昨天晚上拍國昌的頭，結果民進黨做文章做得要死。」傅崐萁笑說，民進黨已經沒有步了，所以只能拿這些事情做文章，卻忘了國家大事，「明天很重要，國會改革修法通過後，我們整個暑假通通都開聽證會，把這些蟑螂老鼠通通抓出來。」

隨後傅崐萁離開、坐到後方國民黨團座位時，吳怡萱詢問有無要補充的話？陳世軒說，民進黨做文章是希望模糊想要國會改革的重點，所以才挑這些事情做挑撥離間，「至於傅總召摸頭，我剛剛給你們看，我敢站起來好嗎？這叫『敬老尊賢』，如果他今天是28歲跟我一樣⋯」

吳怡萱追問「就開打了是嗎？」陳世軒則稱「嗯。」但因為傅崐萁是長輩，也尊重各個委員，而外界要關注的焦點也很清楚。