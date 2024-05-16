妮妃雅變裝「黃蓮花」農業部：就是臺灣萍蓬草　桃園青塘園復育

▲青塘園曾進行台灣萍蓬草復育。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文15日接見《魯保羅變裝皇后秀》冠軍得主妮妃雅Nymphia Wind，妮妃雅穿上黃蓮花為造型的亮麗服裝，於總統府精彩演出，展現美麗和自信，成為火紅焦點！而這件被妮妃雅提起：衣服的設計靈感是來自「台灣的黃蓮花」到底是什麼植物？農業部於臉書Po文解說，「黃蓮花就是臺灣萍蓬草」生長在桃園、新竹一帶的埤塘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲妮妃雅變裝「黃蓮花」是何植物？引熱議。(圖／擷取自農業部臉書)

據《荒野保護協會》官網指出，台灣萍蓬草曾是台灣埤塘隨處可見的水生植物，卻一度消失瀕危，在1996年才又現蹤桃園一帶，現已被視為埤塘生態系的指標物種之一。協會一名成員指出，桃園是千塘城市，高鐵桃園站所在地青埔地區，區內有一口知名的青塘園埤塘，10多年前，時任縣長的朱立倫即在青塘園進行台灣萍蓬草的復育。

▲生長在桃園、新竹一帶埤塘的「黃蓮花」。(圖／翻攝自桃園陂塘采風)

此期間，一度因桃園缺水、造成青塘園水位乾涸，荒野保護協會親子團還發起「守護臺灣萍蓬草」活動，在相關單位對生態的維護下，青塘園內仍見臺灣萍蓬草朵朵黃蓮花，在水中屹立。

現今，隨著《魯保羅變裝皇后秀》冠軍得主妮妃雅穿上黃蓮花為造型的亮麗服裝，於總統府亮相，讓大家認識生長在埤塘、被喻為出淤泥而不染的臺灣萍蓬草就是黃蓮花，也使復育台灣萍蓬草聲再起。