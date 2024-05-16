　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妮妃雅變裝「黃蓮花」農業部：就是臺灣萍蓬草　桃園青塘園復育

▲妮妃雅變裝「黃蓮花」是何植物？桃園青塘園昔復育

▲青塘園曾進行台灣萍蓬草復育。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文15日接見《魯保羅變裝皇后秀》冠軍得主妮妃雅Nymphia Wind，妮妃雅穿上黃蓮花為造型的亮麗服裝，於總統府精彩演出，展現美麗和自信，成為火紅焦點！而這件被妮妃雅提起：衣服的設計靈感是來自「台灣的黃蓮花」到底是什麼植物？農業部於臉書Po文解說，「黃蓮花就是臺灣萍蓬草」生長在桃園、新竹一帶的埤塘。

▲妮妃雅變裝「黃蓮花」是何植物？桃園青塘園昔復育

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲妮妃雅變裝「黃蓮花」是何植物？引熱議。(圖／擷取自農業部臉書)

據《荒野保護協會》官網指出，台灣萍蓬草曾是台灣埤塘隨處可見的水生植物，卻一度消失瀕危，在1996年才又現蹤桃園一帶，現已被視為埤塘生態系的指標物種之一。協會一名成員指出，桃園是千塘城市，高鐵桃園站所在地青埔地區，區內有一口知名的青塘園埤塘，10多年前，時任縣長的朱立倫即在青塘園進行台灣萍蓬草的復育。

▲妮妃雅變裝「黃蓮花」是何植物？桃園青塘園昔復育

▲生長在桃園、新竹一帶埤塘的「黃蓮花」。(圖／翻攝自桃園陂塘采風)

此期間，一度因桃園缺水、造成青塘園水位乾涸，荒野保護協會親子團還發起「守護臺灣萍蓬草」活動，在相關單位對生態的維護下，青塘園內仍見臺灣萍蓬草朵朵黃蓮花，在水中屹立。

▲妮妃雅變裝「黃蓮花」是何植物？桃園青塘園昔復育

現今，隨著《魯保羅變裝皇后秀》冠軍得主妮妃雅穿上黃蓮花為造型的亮麗服裝，於總統府亮相，讓大家認識生長在埤塘、被喻為出淤泥而不染的臺灣萍蓬草就是黃蓮花，也使復育台灣萍蓬草聲再起。

ET快訊
柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

婆婆怒了！不滿媳婦母親節表現　「1處罰」反被讚：感謝獎勵

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

婆婆怒了！不滿媳婦母親節表現　「1處罰」反被讚：感謝獎勵

傅崐萁摸頭應是設計好的？　鄭運鵬：讓民眾黨抬不起頭

18小學生被撞死！南非大卡車逆向狂飆　校車撞爛20條人命魂斷國道

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

起標價4元！法拍「270個保險套」　網傻：被執行人山窮水盡了嗎

想偷拍女性泡湯裸體　日本男自製「岩石相機」被一眼識破落網

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

想吃餅乾被媽無情拒絕 灰鸚鵡罵髒話：X！趕快

生活熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

棒球國手突心肌梗塞倒地　搶命9天出院

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：刷掉

登山「2隻八腳魔王」爬褲上！內行示警：超危險

靠15元麵包爆紅！最後一間「淺草麵包」將收攤

老師接種「新冠疫苗」人生劇變　上課如人像斷線

更多熱門

相關新聞

高希均：盼蔡英文卸任後開創兩岸和平

高希均：盼蔡英文卸任後開創兩岸和平

總統蔡英文即將卸任，遠見‧天下文化事業群創辦人高希均今（16日）表示，他多年提倡戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，兩岸走向一家，全民期待從交流中得到和平，也祝福蔡英文在卸任之後，與美國前總統卡特（Jimmy Carter）一樣，推動世界和平、區域安定，鞏固兩岸交流，也會像卡特一樣，得到諾貝爾和平獎。

馮世寬回憶錄　曝蔡昔稱「不會用文人部長」

馮世寬回憶錄　曝蔡昔稱「不會用文人部長」

蔡英文力挺馮世寬新書　「你命中註定要跟著我8年」

蔡英文力挺馮世寬新書　「你命中註定要跟著我8年」

蔡英文執政「十大正、負聲量議題」出爐！　疫苗、能源爭議皆上榜

蔡英文執政「十大正、負聲量議題」出爐！　疫苗、能源爭議皆上榜

卓冠廷：賴政府要超越小英　「會很難」

卓冠廷：賴政府要超越小英　「會很難」

關鍵字：

蔡英文妮妃雅黃蓮花台灣萍蓬草桃園埤塘

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面