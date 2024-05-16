馮世寬昔不滿立委「脫衣」險幹架　柏鴻輝曝光幕後秘辛

▲國防部副部長柏鴻輝出席退輔會主委馮世寬新書發表會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

過去擔任國防部長任內被尊稱為「100分部長」的退輔會主委馮世寬即將退休，馮的個性直率敢言，昔日在立法院備詢時，曾因不滿國民黨立委鄭天財潑咖啡的舉動，脫掉西裝外套欲上前「幹架」，成為經典畫面。國防部副部長柏鴻輝今（16日）透露，當時自己連忙抱住馮世寬，小聲勸他「大人有大量」，深呼吸一口走過去，跟鄭說「你辛苦了」。

馮世寬近期出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，今天下午在位於經國七海文化園區的蔣經國總統圖書館舉辦新書發表會，總統蔡英文親自出席並登台致詞，展現兩人好交情，而國防部長邱國正、昔日搭擋鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統連署的藝人賴佩霞也現身。

柏鴻輝登台致詞時，開玩笑地說，大家可以在馮世寬身上學到很多，當然，千萬不要學的就是他一身這麼帥的衣服，「為什麼？因為帥的衣服，他會這樣」。接著柏鴻輝放下麥克風，走到舞台前方作勢欲脫掉西裝外套，引發現場哄堂大笑。

柏鴻輝透露，當時馮世寬一做出這個動作，他連忙衝過去抱住馮世寬，特別小聲地告訴馮世寬說，「您貴為一個國防部長，某個委員你千萬不要跟他計較，大人有大量，你深呼吸一口走過去，跟他說委員說你辛苦了，當鏡頭照到你的時候，那真的是100分部長，對不對？」