高希均：盼蔡英文仿效美前總統卡特　推動世界和平、鞏固兩岸交流

▲總統蔡英文今天下午出席退輔會主委馮世寬的新書發表會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文即將卸任，遠見‧天下文化事業群創辦人高希均今（16日）表示，他多年提倡戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，兩岸走向一家，全民期待從交流中得到和平，也祝福蔡英文在卸任之後，與美國前總統卡特（Jimmy Carter）一樣，推動世界和平、區域安定，鞏固兩岸交流，也會像卡特一樣，得到諾貝爾和平獎。

高希均今天下午出席退輔會主委馮世寬《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》新書發表會，即將卸任的蔡英文特別前往經國七海文化園區，並致詞暢談過去與馮世寬互動的秘辛。

高希均致詞時談及，政治與軍事領袖要有不讓台灣變成戰場的智慧，必須「親美不反中」、「和中不反美」，台灣既要有能夠自衛的現代國防實力，也要有具備韌性的民主、自由、法治、教育，以及永續發展的硬實力。

高希均說，馮世寬的新書給予全民啟示：要有備戰的決心，但是能夠達到避戰所能獲得的和平；馮世寬重榮譽、有自信、盡責任、肯表現，其奉獻與愛國的情操，值得大眾好好看這本書。

高希均指出，他多年來提倡「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，兩岸走向一家」，全國人民最大的期望，不是從戰爭裡面得到勝利，而是從交流當中得到和平，「也預祝蔡總統像美國卡特總統一樣，卸任總統之後，推動世界和平跟區域的安定，鞏固兩岸的交流，開創兩岸的和平，蔡總統也會像卡特總統一樣，得到諾貝爾和平獎」。