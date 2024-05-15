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施工噪音擾安寧　台南安平漁光里民陳抗表明不歡迎

▲義特科技股份有限公司，因堆置物料與裝卸施作時產生極大噪音，影響周邊居民生活，引起漁光里里長林寧峰與居民向安平港營運處陳情抗議，要求改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲義特科技股份有限公司，因堆置物料與裝卸施作時產生極大噪音，影響周邊居民生活，引起漁光里里長林寧峰與居民向安平港營運處陳情抗議，要求改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

承攬綠電風場港區物料堆置與船舶裝卸作業的義特科技公司，租用安平港21號碼頭後線場地旁空地，因堆置物料與裝卸施作時產生極大噪音，影響周邊居民生活，漁光里里長林寧峰與大批居民，15日前往台灣港務有限公司安平港營運處陳情抗議，要求儘速協調義特公司提出改善方案，否則不排除採取更激烈手段抗爭。

林寧峰里長偕同居民說，他曾於2024年4月22日函文台南市安平區區公所，請台灣港務公司協調義特公司提出改善方案，至今未接獲任何回應。先前亦曾向港務公司反應過，惟台灣港務公司處理態度消極，至今義特仍未提出具體改善方案。林寧峰里長怒批，義特公司目前因其它違規事項遭勒令停工，更傳出義特公司疑似佔據未承租土地、未申請動工前施工、亂砍樹等，讓居民相當困擾，也嚴重影響周邊居民生活。

林寧峰里長指出，碼頭距漁光里200多戶的住宅區僅百餘公尺，每當大卡車滿載物料，在碼頭區裝卸時不僅造成塵土飛揚，更發出極大的聲響，甚至從白晝至入夜連續施工，嚴重影響居民作息，導致隔日上班、上學精神不振。

▲義特科技股份有限公司，因堆置物料與裝卸施作時產生極大噪音，影響周邊居民生活，引起漁光里里長林寧峰與居民向安平港營運處陳情抗議，要求改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

漁光里里民陳情抗議所提訴求包括：義特公司作業時產生噪音與污染，必須提出具體改善方案；台灣港務公司務必善盡管理責任，切勿放任義特公司為所欲為，製造噪音及污染，嚴重擾民。林寧峰強調，漁光里里民不歡迎不重視環境保護及敦親睦鄰的擾寧廠商。

台灣港務股份有限公司高雄分公司安平營運處副處長林清宏表示，將儘速找義特公司，針對里民的訴求做出協調改善，依里民作息調整作業時間。而義特製造噪音與污染問題，台灣港務公司早先已獲悉，若義特公司未依台灣港務公司的要求進行改善，將依法裁罰。至於是否會讓義特公司復工，台灣港務公司將視其改善狀況，審酌是否准予復工。

義特科技股份有限公司代表人陳蘇明回應，「事發突然，有關施工擾民乙事我們尚在積極的了解情況中，由於本公司尚未開始施工，且同期間有另一間外商公司 Boskalis 正在密集的施作石料上船作業，其中是否有發生誤會，我們會儘速釐清，本公司未來也承諾將盡力協調地方相關事務，避免未來有擾民的情況發生」。

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