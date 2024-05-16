代價1.1億！彰化3家電鍍廠偷排廢水15年　財產全沒了

▲偷排電鍍廢水15年遭求償1.1億元。（資料圖／彰化縣環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化祥賀、藝松企業、蘇振輝工業等3間工廠，於2013年間被檢方查獲，長達15年偷偷埋暗管將廢水排放到稻田，不僅遭求償1.1億元，也吃上官司，名下土地、建物、工廠機具等等全遭扣押，財產一夕間化為烏有，法務部行政執行署彰化分署歷經10年催繳，日前終於完成最後一筆1500萬元，展現共同守護國土的決心。

彰化市、和美鎮地區不法電鍍業者為了節省經營成本，偷偷在場區內外挖設暗管排放電鍍毒水長達15年，將含有銅、鎳、鎘等等重金屬、包含強酸及強鹼等化學物質，未經處理就偷排入彰化東西三圳、大竹排水，汙染農地面積廣達數百公頃。

彰化檢警2013年發動五波查稽行動，逮捕將近30多家不肖業者，其中祥賀、藝松、蘇振輝、新全發、膳旺以及啟耀等6家電鍍廠因為所涉情節複雜，經過彰化地院長達2年審理，一審依《水汙染防治法》等罪，判決上述6家工廠共11人4月至3年2月不等有期徒刑，並各處20萬至140萬不等罰金。其中，因新全發以及膳旺2家公司等4名業者認罪協商，獲判緩刑。

彰化分署表示，這起強制處分案件的移送機關是彰化縣環境保護局，為業者埋設暗管排放電鍍廢水，導致重金屬污染農地，經移送機關核算代履行費用高達1.1億元，並於2014年時移送彰化分署強制執行。

彰化分署於2014年收案後隨即進行扣押存款及查封不動產、生產機具、車輛等執行行為，祥賀公司等人所欠代履行金額過於龐大，執行所得遠不足以清償，彰化分署續強力執行，先後執行換價3公司及負責人及其名下土地、建物、車輛及保險解約金等，直到近日法拍變賣彰化市香山段土地，以1,512萬元拍定，終於完成彰化電鍍廠污染案件最後一哩路， 1.1億污染整治費用全數追繳回。

彰化分署強調，土壤是人類賴以生存的環境介質，數十年來彰化農地土壤重金屬污染事件，一直是彰化農民心中的痛，彰化分署堅持不怠強力執行正足以嚴正宣示法遵理念，希望藉此讓法律規範成為業者的經營準則，彰化分署期能為守護乾淨農地盡一份心力。