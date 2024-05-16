　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

代價1.1億！彰化3家電鍍廠偷排廢水15年　財產全沒了

▲偷排電鍍廢水15年遭重罰1.1億元。（資料圖／彰化縣環保局提供）

▲偷排電鍍廢水15年遭求償1.1億元。（資料圖／彰化縣環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化祥賀、藝松企業、蘇振輝工業等3間工廠，於2013年間被檢方查獲，長達15年偷偷埋暗管將廢水排放到稻田，不僅遭求償1.1億元，也吃上官司，名下土地、建物、工廠機具等等全遭扣押，財產一夕間化為烏有，法務部行政執行署彰化分署歷經10年催繳，日前終於完成最後一筆1500萬元，展現共同守護國土的決心。

彰化市、和美鎮地區不法電鍍業者為了節省經營成本，偷偷在場區內外挖設暗管排放電鍍毒水長達15年，將含有銅、鎳、鎘等等重金屬、包含強酸及強鹼等化學物質，未經處理就偷排入彰化東西三圳、大竹排水，汙染農地面積廣達數百公頃。

▲偷排電鍍廢水15年遭重罰1.1億元。（資料圖／彰化縣環保局提供）

彰化檢警2013年發動五波查稽行動，逮捕將近30多家不肖業者，其中祥賀、藝松、蘇振輝、新全發、膳旺以及啟耀等6家電鍍廠因為所涉情節複雜，經過彰化地院長達2年審理，一審依《水汙染防治法》等罪，判決上述6家工廠共11人4月至3年2月不等有期徒刑，並各處20萬至140萬不等罰金。其中，因新全發以及膳旺2家公司等4名業者認罪協商，獲判緩刑。

彰化分署表示，這起強制處分案件的移送機關是彰化縣環境保護局，為業者埋設暗管排放電鍍廢水，導致重金屬污染農地，經移送機關核算代履行費用高達1.1億元，並於2014年時移送彰化分署強制執行。

▲偷排電鍍廢水15年遭重罰1.1億元。（資料圖／彰化縣環保局提供）

彰化分署於2014年收案後隨即進行扣押存款及查封不動產、生產機具、車輛等執行行為，祥賀公司等人所欠代履行金額過於龐大，執行所得遠不足以清償，彰化分署續強力執行，先後執行換價3公司及負責人及其名下土地、建物、車輛及保險解約金等，直到近日法拍變賣彰化市香山段土地，以1,512萬元拍定，終於完成彰化電鍍廠污染案件最後一哩路， 1.1億污染整治費用全數追繳回。

彰化分署強調，土壤是人類賴以生存的環境介質，數十年來彰化農地土壤重金屬污染事件，一直是彰化農民心中的痛，彰化分署堅持不怠強力執行正足以嚴正宣示法遵理念，希望藉此讓法律規範成為業者的經營準則，彰化分署期能為守護乾淨農地盡一份心力。

▲偷排電鍍廢水15年遭重罰1.1億元。（資料圖／彰化縣環保局提供）

ET快訊
柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

台東騎士急煞！後座妻噴飛遭砂石車輾斃　一查她竟是通緝犯

漁船有密艙！偵搜犬嗅出328箱香菸　海巡攔截千萬走私貨

彰化白衣女暗夜低頭站路口...IG影片引熱議　警方給答案

小姊弟殞命！「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊：費用全免

打擊妨害綠能產業犯罪平台會議　屏東地檢署與各單位聯手出擊

恐怖！屏東女砍傷陌生男還開走他的車　墓仔埔被逮遭收押

藥單備註：媽媽是婊子！　基隆醫院「管理疏失」遭開罰6萬元

悶殺親生小姊弟被羈押禁見　狠母情緒平靜與毒品詐欺犯同房

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

台東騎士急煞！後座妻噴飛遭砂石車輾斃　一查她竟是通緝犯

漁船有密艙！偵搜犬嗅出328箱香菸　海巡攔截千萬走私貨

彰化白衣女暗夜低頭站路口...IG影片引熱議　警方給答案

小姊弟殞命！「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊：費用全免

打擊妨害綠能產業犯罪平台會議　屏東地檢署與各單位聯手出擊

恐怖！屏東女砍傷陌生男還開走他的車　墓仔埔被逮遭收押

藥單備註：媽媽是婊子！　基隆醫院「管理疏失」遭開罰6萬元

悶殺親生小姊弟被羈押禁見　狠母情緒平靜與毒品詐欺犯同房

18小學生被撞死！南非大卡車逆向狂飆　校車撞爛20條人命魂斷國道

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

起標價4元！法拍「270個保險套」　網傻：被執行人山窮水盡了嗎

想偷拍女性泡湯裸體　日本男自製「岩石相機」被一眼識破落網

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

越南駕駛右手狂抓！　對女伴色色影片瘋傳

社會熱門新聞

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

快訊／Toyz墨鏡、黑口罩　滿臉愁容現身報到

Toyz入監4年2月律師曝可能下場

Toyz「監獄公道伯」開播！晚餐揭曉

Toyz輕裝報到入監！6親友「擁抱送別」

騎車婦撞「1600萬限量法拉利」　車主求償百萬判決逆轉

悶殺2幼兒因壓力大？鄰居搖頭：最可憐的是蘇父

LIVE／Toyz入獄報到！販毒判4年2月

即／Toyz今入監服刑！吐心聲：未來可能要離開這片土地

驚悚畫面曝！垃圾車0煞車撞進聯結車

Toyz翻車大事紀！電玩世界冠軍淪階下囚

Toyz台中監獄服刑　編號3469住3人房　

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

Toyz今起改叫「3469」　監獄第一頓肉菜配白飯

更多熱門

相關新聞

瘋傳百果山溜滑梯又要拆！參管處火速闢謠

瘋傳百果山溜滑梯又要拆！參管處火速闢謠

一波三折！參山國家風景區管理處今年1月底耗資2350萬，將百果山風景遊樂區重整，並將53年歷史溜滑梯打造成新式遊憩設施，創下1天內湧入萬人朝聖，近日網路瘋傳又將拆除打掉重建，遭民眾砲轟，參管處今日火速闢謠，「不是拆」，是要優化縮小寬度，將於520進行封閉近2個月，期待暑假帶給民眾一個更棒更安全的遊樂場所。

彰化學童遭毆怕到不敢上學！學校出手了

彰化學童遭毆怕到不敢上學！學校出手了

桃園大坑溪大量白色泡沫！元凶最高罰300萬

桃園大坑溪大量白色泡沫！元凶最高罰300萬

補教狼師曖昧男童被解聘！爆不到1個月就回鍋

補教狼師曖昧男童被解聘！爆不到1個月就回鍋

同學送禮物！兒子從書包拿出巨龜

同學送禮物！兒子從書包拿出巨龜

關鍵字：

彰化環保局彰化分署電鍍廢水

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面